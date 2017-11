Emirates reçoit son 100e A380

Article publié le 3 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie aérienne a pris livraison de son 100e A380 lors d'une cérémonie à Hambourg.

Emirates a célébré, aujourd'hui la livraison de son 100e Airbus A380 lors d'une cérémonie dans l'usine d'Airbus à hambourg. De nombreux invités avaient fait le déplacement pour cet événement, dont entre autre Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Chairman et Chief Executive d'Emirates, Sir Tim Clark, Président d'Emirates Airline ; Tom Enders, Chief Executive Officer d'Airbus ; Dominic Horwood, Director - Customer and Services de Rolls-Royce.

Le 100e Airbus A380 d'Emirates est immatriculé A6-EUV, msn 239. Il est équipé de moteurs Rolls-Royce et sa cabine est configurée en tri-clasee comprenant 14 suites privées en première classe, 76 sièges en classe affaire et 426 sièges en classe économique. Pour l'occasion l'appareil a reçu une livrée spéciale qui rend hommage au père fondateur des Emirats Arabes Unis, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Emirates est la compagnie aérienne qui exploite le plus d'Airbus A380 dans sa flotte et à ce jour il lui en reste 42 à recevoir. Elle utilise ce type d'appareil vers 48 destinations sur six continents.

Le Sheikh Ahmed a déclaré : “Il s'agit d'un moment inoubliable pour Emirates, pour Airbus et pour les nombreux partenaires participant à nos côtés au programme A380. L'A380 a indéniablement eu un effet positif colossal sur la construction aérospatiale et plus largement sur l'industrie aéronautique, en soutenant des centaines de milliers d'emplois et en favorisant l'innovation et le développement de nouveaux produits dans de nombreux secteurs apparentés tels que les opérations au sol, la restauration, les infrastructures aéroportuaires et les produits cabine, pour n'en citer que quelques-uns. Il est tout aussi important de souligner que l'A380 a amené l'expérience en vol de nos clients à un niveau supérieur. L'appareil en lui-même est un modèle de technicité. C'est le plus grand avion commercial destiné au transport de passagers au monde, mais il est aussi à la fois efficient et silencieux. Emirates utilise l'espace disponible à bord pour repenser les produits et l'expérience en vol. Nos équipages adorent le piloter et nos clients adorent l'emprunter. L'A380 est une réussite pour Emirates. Nous avons pu l'utiliser dans des aéroports encombrés, ainsi que dans des aéroports régionaux et ‘secondaires’ où nous avons favorisé une augmentation de la demande des passagers. Chaque fois que nous déployons l'A380 sur une ligne, il génère habituellement un trafic et une demande supplémentaires soutenus par l'attrait des voyageurs pour l'expérience unique offerte à bord de nos A380. Nous maintenons notre engagement envers le programme et travaillerons en collaboration étroite avec Airbus et nos partenaires pour poursuivre l'optimisation de notre produit A380 en attendant la livraison de nos 42 appareils commandés restants."

Tom Enders a quant à lui déclaré : “Nous sommes extrêmement fiers de notre relation de longue date avec Emirates. Ce partenariat est au cœur du programme A380. C'est pour chacun à Airbus une source d'immense satisfaction qu'une compagnie si visionnaire ait cru en l'A380 dès le début, qu'elle l'ait choisi comme son fleuron et en ait fait le pivot de ses opérations. Et, bien entendu, nous sommes toujours ravis de recevoir un retour positif de nos clients et des passagers au sujet de notre appareil, tout en l'associant au succès de Dubaï en tant que centre de transport aérien le plus dynamique au monde.”

Précisons que de nombreux experts considèrent que le programme de l'A380 aurait été une vrai catastrophe sans les commandes d'Emirates car en effet seulement 317 commandes fermes ont été passées dans le monde par dix sept compagnies aériennes ou sociétés de leasing. Les Airbus A380 d'Emirates représentent plus de 44 % des commandes de ce super jumbo. A titre de comparaison, la seconde compagnie ayant commandé le plus d'Airbus A380 après Emirates est Singapore Airlines avec seulement 24 appareils, suivie par Qantas avec 20 A380. Air France a commandé et exploite seulement dix Airbus A380.

Cela fait de nombreuses années qu'Airbus n'a pas eu de commande pour son très gros porteur et l'incertitude du programme demeure même si, à plusieurs reprises, Emirates a sollicité le lancement d'un Airbus A380neo. Cependant le constructeur européen a seulement lancé, en juin dernier, un A380 amélioré qui est surnommé l'A380plus mais à ce jour aucune commande n'a été passé pour ce nouveau jumbo.

