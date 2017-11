French blue ira à Tahiti

Article publié le 2 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie low-cost desservira Papeete à partir de mai 2018.

Le groupe Dubreuil a annoncé que sa filiale, French blue desservira la Polynésie française à partir de mai 2018. La première compagnie low-cost française ouvrira donc une nouvelle liaison entre Paris et Papeete sur l'île de Tahiti via San Francisco aux Etats-Unis.

Cette nouvelle liaison entre Paris Orly Sud et Tahiti sera opérée en Airbus A350-900 XWB. La compagnie low-cost proposera deux vols aller retour par semaine tout au long de l'année et un troisième vol en haute saison.

L'Airbus A350 de French blue propose deux classes pouvant accueillir un total de 411 sièges, 376 en classe économie et 35 places en classe premium.

French blue a réceptionné le 21 août 2017 un premier A350 XWB neuf. Un second A350 immatriculé F-HREV viendra compléter la flotte de la compagnie, composée uniquement d'A330 et A350, en avril 2018.

French blue sera en concurrence direct avec Air Tahiti Nui et Air France mais ces deux compagnies volent vers Papeete via Los Angeles. Entre Paris et San Francisco French Blue sera face à Air France, XL, et United mais elle sera la seule compagnie a proposer la liaison entre San Francisco et Papeete.

Marc Rochet, Président de French blue a déclaré : "Nous sommes très heureux d'enrichir l'offre de French blue grâce à l'approbation donnée par le gouvernement de la Polynésie française. French blue entend participer au développement du tourisme régional et au renforcement du trafic vers l'île de Tahiti en proposant une nouvelle offre de voyage de qualité et une politique tarifaire inédite sur la destination. Nous élargissons également l'éventail des possibilités pour les habitants de Polynésie française, qui pourront découvrir une nouvelle destination et une nouvelle offre. Cette nouvelle liaison Paris <> Papeete marque une étape clé dans le développement de la compagnie. Nous allons par ailleurs pouvoir lancer nos recrutements de personnels y compris en Polynésie."

