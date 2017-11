HOP! Air France annonce l’ouverture de la ligne Strasbourg-Rennes

Article publié le 1 novembre 2017 par David Dagouret

La nouvelle liaison sera effective dès le 01 décembre 2017 et ce jusqu'au 23 mars 2018.

HOP! Air France a annoncé l'ouverture de la ligne Strasbourg-Rennes à partir du 1er décembre 2017 jusqu’au 23 mars 2018, 4 fois par semaine (lundi, mercredi vendredi et dimanche) opérés en Embraer 170, CRJ 700 ou CRJ 1000.

HOP! Air France ajuste, également son programme de vols à destination de Strasbourg, permettant à ses clients de (re)découvrir le célèbre marché de Noël. La compagnie augmente donc ses capacités et fréquences avec des vols supplémentaires tous les vendredis et dimanche du 24 novembre au 22 décembre 2017, au départ de Bordeaux, Lyon, Nantes et Toulouse.

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité HOP! Air France a confié : "Nous sommes très heureux d’annoncer la nouvelle desserte vers Rennes avec 4 vols par semaine. Cette liaison devrait permettre à la clientèle affaire et loisir de découvir la Bretagne. Avec une offre en hausse de +46 % vers Bordeaux, nous répondons à la demande croissante de nos clients et augmentons notre offre en sièges à l’hiver prochain."

Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg déclare : "Nous nous réjouissons de renforcer l’offre de l’Aéroport de Strasbourg avec des tarifs très compétitifs puisque les vols seront proposés à partir de 49 euros l’aller simple. Ces vols permettront au plus grand nombre de se rendre à Rennes, la « Capitale » de la Bretagne aussi bien pour motif personnel que professionnel. Les Rennais, quant à eux, auront le plaisir de visiter Strasbourg et son traditionnel marché de Noël. Une jolie façon de découvrir l’Alsace !"

