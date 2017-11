IndiGo reçoit son premier ATR 72-600

Article publié le 18 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie aérienne indienne va utiliser sa nouvelle flotte d'ATR pour étendre son réseau régional.

IndiGo, la compagnie aériénne indienne a pris livraison de son premier ATR 72-600. La compagnie et ATR ont annoncé plus tôt cette année la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 50 ATR 72-600. La livraison représente une étape importante dans un ambitieux plan de développement de la flotte de la compagnie aérienne. L'introduction d'ATR 72-600 économes en carburant et économiques lui permettront d'élargir son implantation régionale et d'assurer des liaisons vers des aéroports et des communautés indiennes plus petites.

L’introduction de cette nouvelle flotte d’ATR coïncide avec le lancement du Plan de connectivité régionale élaboré par le gouvernement indien. Il vise à dynamiser le développement économique du pays, la création d'emplois et l'activité touristique en améliorant la connectivité avec les petites villes et les zones enclavées. Ce plan gouvernemental de connectivité régionale devrait permettre la création de 100 nouveaux aéroports d’ici deux à trois ans.

Aditya Ghosh, Président d'IndiGo, a indiqué : "La livraison de ce premier ATR 72-600 rapproche IndiGo du lancement des opérations de ses turbopropulseurs, qui interviendra avant la fin de cette année. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir, une fois de plus, redéfinir la connectivité aérienne en Inde en apportant la fiabilité et l’efficacité des opérations d’IndiGo à des villes et à des régions de notre pays qui jusqu’ici n’avaient pas accès à des services aériens fiables ou qui y avaient accès à des prix exorbitants. Je remercie sincèrement l’équipe d’ATR. Comme nous aimons le dire chez IndiGo, nous sommes maintenant fin prêts à mettre le turbo !"

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : "IndiGo est une compagnie aérienne très respectée qui accorde une attention particulière à chaque détail relatif à la qualité. La livraison réalisée aujourd'hui à une compagnie aérienne aussi renommée souligne la qualité et la pertinence de l'ATR -600 et montre pourquoi il est unique sur le marché régional. Le choix d'IndiGo témoigne de son engagement à offrir à ses passagers un service de qualité au meilleur prix. L'Inde est un marché en pleine expansion qui représentait près de 100 millions de passagers l'an dernier, et qui est en augmentation constante de plus de 20 % par an. Le pays étant appelé à devenir le troisième plus grand marché mondial d'ici à 2020, nous sommes fiers de jouer un rôle clé dans une telle expansion de la connectivité aérienne."





