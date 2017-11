La certification de l'A350-1000 est proche

Article publié le 2 novembre 2017 par David Dagouret

Airbus a annoncé la fin des tests de son nouvel appareil, qui devrait recevoir bientôt sa certification de type.

L'Airbus A350-1000, le plus récent et le plus long de la famille des Widebody d'Airbus, a terminé ses esssais de fonctionnement et de fiabilité. La certification de type de cet appareil devrait maintenant intervenir avant la fin du mois de novembre 2017 et la première livraison à la compagnie Qatar Airways devrait intervenir dans les semaines à venir.

L'appareil, msn 65, immatriculé F-WLXV, a terminé les exercices le 1er novembre après son atterrissage de Toulouse en provenance de Barranquilla en Colombie. En deux semaines, l'avion a volé près de 35 200nm soit 65 200 kilomètres en 150 heures de vol selon l'exigence de certification.

A ce jour, 11 clients répartis dans le monde entier, ont commandé un total de 169 Airbus A350-1000.

