La fête des lumières illumine l'aéroport de Lyon

Article publié le 22 novembre 2017 par David Dagouret

Avec son animation "Les Pockets", Aéroports de Lyon s'associe à l'édition 2017 de la Fête des Lumières.

Cet événement international fait de Lyon la capitale mondiale de la création éphémère. Porte d'entrée majeure sur le territoire pour les passagers de ses 115 destinations directes, dont 80 internationales, l'aéroport Lyon-Saint Exupéry est un lieu stratégique pour faire briller l’événement à l'international.

Le partenariat d'Aéroports de Lyon avec la Fête des Lumières prendra forme au travers de l'œuvre de la société TILT. L'entreprise drômoise qui a également imaginé pour cette édition 2017 de la Fête des Lumières un jardin lumineux place Bellecour, installera ainsi 4 "Pockets" Lampes géantes sur le parvis du nouveau Terminal 1 Hall B du 1er au 29 décembre prochain.

La Pocket rend hommage aux anciennes lampes de poches françaises, cet objet au charme désuet que beaucoup ont connu. Imaginée en version géante, cette lampe de poche se joue des proportions, surprend les visiteurs et bouleverse les rapports d’échelle. Sa touche de modernité se révèle lorsqu’elle s’éclaire, dévoilant non seulement le classique blanc chaud mais aussi une déclinaison de couleurs joyeuses. Elle éclaire alors de sa lumière les environs et pointe son faisceau lumineux de façon plus ou moins intensive, déclinés en 10 couleurs.

Originales et décalées, les lampes de poche viendront sublimer l'architecture du nouveau terminal inauguré le 3 octobre dernier, pour un accueil des passagers lumineux. Elles immergeront les voyageurs dès leur arrivée à l'aéroport, dans la magie de la Fête des Lumières qui aura lieu du 7 au 10 décembre prochain à Lyon.

Du 7 au 10 décembre, Lyon va devenir ce lieu unique au monde, où se croiseront au détour d’une place, d’un parc, d’un pont ou d’une colline, 76 créations originales empreintes de poésie et de fantaisie. La Fête des Lumières permet de redécouvrir la ville, ses fondations historiques, ses vestiges antiques, son architecture tout en valorisant son histoire. Quatre soirs durant, Lyon se donne à voir différemment et permet aux visiteurs comme aux Lyonnais de porter un regard neuf et ébloui sur la ville.

Horaires : du 7 au 9 décembre de 20h à minuit et le 10 décembre de 19h à 23h.

Informations et programme complet sur : www.fetedeslumieres.lyon.fr

