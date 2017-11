L'Airbus A350-1000 est certifié

Article publié le 21 novembre 2017 par David Dagouret

Le nouvelle Airbus A350-1000 a reçu sa certification de type de l'EASA et de la FAA.

Airbus a annoncé, aujourd'hui, que l'Airbus A350-1000 avait reçu sa certification de type de la part de la l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) et de la Federal Aviation Administration (FAA). Cette certification fait suite à la campagne d'essais en vol qui a été réalisée en seulement un an.

Le Certificat de Type de l'A350-1000 remis par l'EASA a été signé par Trevor Woods, Directeur de la Certification de l'EASA, et le Certificat de Type de la FAA par Bob Breneman, International Section Manager de la FAA. Les deux certificats ont été remis à Charles Champion, Executive Vice President Engineering d'Airbus.

Les trois A350-1000, équipés d'une motorisation Trent XWB-97 de Rolls Royce, ont cumulé avec succès plus de 1 600 heures de vol. Sur ce total, 150 heures d'essais en vol ont été réalisés avec le même appareil dans des conditions correspondant au programme d'exploitation d'une compagnie aérienne type, en vue de confirmer que l'appareil est apte à être mis en ligne.

Avec cette certification, l'Airbus A350-1000 est sur la bonne voie pour sa première livraison qui devrait intervenir avant la fin de l'année. Le client de lancement est la compagnie Qatar Airways.

Fabrice Brégier, Directeur Général Délégué d'Airbus et Président d'Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "La Certification de Type de l'A350-1000 remise par l'EASA et la FAA moins d'un an après le premier vol est une réussite extraordinaire pour Airbus et pour l'ensemble de nos partenaires qui ont largement contribué à produire et tester ce magnifique gros-porteur. L'A350-1000 bénéficie de toute la maturité de son prédécesseur l'A350-900, couronné de succès, qui s'est traduite par d'excellentes performances dans les délais impartis. A présent, nous prévoyons la première livraison de cet appareil à Qatar Airways d'ici la fin de l'année."





