Le groupe Cathay Pacific va installer le Wi-Fi à bord de tous ses appareils gros-porteurs à partir de mi-2018

Article publié le 17 novembre 2017 par David Dagouret

Grâce à une connexion Wi-Fi haut-débit, les passagers pourront se connecter pendant un vol depuis leur siège et dans toute la cabine.

Le groupe Cathay Pacific introduira le Wi-Fi haut débit sur ses flottes de Boeing 777 et Airbus A330 à partir de mi-2018, en réponse à la demande croissante de ses passagers. Cela fait suite au succès de l’introduction du Wi-Fi à bord des Airbus A350-900.

Paul Loo, Chief Customer and Commercial Officer chez Cathay Pacific, a déclaré : "Nos passagers nous ont fait part de l’importance qu’ils portent à la possibilité de rester connecté durant un vol. Ils pourront surfer sur Internet à plus de 10 000 mètres d’altitude dans toute la cabine, quand le signal lumineux de la ceinture de sécurité sera éteint. Nous envisageons que, d’ici à 2020, toute notre flotte d’appareils gros-porteurs soit équipée du Wi-Fi à bord. Grâce à cela, nous pourrons délivrer à nos passagers une expérience de voyage toujours plus innovante. Notre objectif est d’offrir à nos passagers l’opportunité de se connecter partout, tout le temps. Cette collaboration avec Gogo est une étape incontournable dans l’offre de ce service."

Cathay Pacific et Cathay Dragon seront les premières grandes compagnies aériennes d’Asie à adopter la connexion au Wi-Fi par satellite de Gogo 2Ku. Cette technologie de pointe équipera tous les Boeing 777 et Airbus A330 des deux compagnies.

Grâce à une connexion haut-débit, les passagers pourront lire leurs emails, surfer sur Internet, acheter sur des sites e-commerce et se connecter à leurs réseaux sociaux préférés. Ils pourront se connecter au Wi-Fi depuis leurs ordinateurs, tablettes et smartphones.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet