Level s'installe à Paris Orly

La compagnie low-cost aura une base à Paris Orly et lancera quatre lignes depuis cet aéroport dès juillet 2018.

Le groupe IAG a annoncé, aujourd'hui, que la compagnie low-cost Level s'installera à Paris Orly dès l'été 2018. Quatre lignes seront ouvertes depuis Paris vers Montréal, New York, La Guadeloupe et La Martinique.

Level vient donc concurrencer les compagnies françaises sur son propre terrain, surtout que le groupe IAG a annoncé des tarifs incroyables, aller simple à partir de 99 euros pour Montréal, La Guadeloupe et La Martique et 129 euros pour New York.

Les vol entre Paris et Montréal débuteront précisement le 02 juillet 2018 à raison de 3 vols par semaine.

Les vol entre Paris et La Guadeloupe débubuteront précisement le 03 juillet 2018 à raison de 3 vols par semaine.

Les vols pour La Martinique débuteront le 03 septembre 2018 à raison de 3 vols par semaine.

Les vols pour New York débuteront quant à eux à partir du 04 septembre 2018 et à raison de 4 fois par semaine.

Level viendra donc concurrencer directement des compagnies comme Air France, Corsair et la compagnie du groupe Dubreuil, Air Caraïbes.

Les liaisons seront effectuées avec deux Airbus A330-200 qui seront configurées en deux classes pouvant acceuillir un total de 311 passagers, 293 en classe Economy et 21 en Premium Economy.

Les responsables du groupe Level ont précisé que le tarif comprendra, les bagages enregistrés en soute, un sac en cabine, les repas, la sélection du siège et le divertissement à bord. Une connection internet à très haut débit sera disponible à bord des appareils à partir de 8,99 euros.

Les clients pourront également profiter du programme de fidélité AVIOS que les compagnies du groupe IAG utilisent (British Airways, IBERIA etc...)

Les vols Level à Paris Orly, seront opérés par les employés de la compagnie française, Openskies, actuellement basée à Paris Orly. La compagnie Openskies cessera ses activités à la fin de l'été 2018 et ses employés travailleront sur les vols Level.

