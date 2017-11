Malaysia Airlines reçoit son premier Airbus A350

Article publié le 30 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie malaisienne devient le 17ème opérateur à exploiter l'Airbus A350.

Malaysia Airlines a reçu son premier Airbus A350-900 dans le cadre d'un contrat de leasing avec Air Lease Corporation, devenant ainsi la 17ème compagnie à exploiter ce nouvel appareil gros-porteur bimoteur. La cérémonie de livraison a eu lieu dès son arrivée à l'Aéroport International de Kuala Lumpur.

Cet A350-900 immatriculé 9M-MAB,msn 149, est le premier livré à ALC dans le cadre d'une commande portant sur 29 appareils de la famille A350. A terme, Malaysia Airlines exploitera six A350-900, tous loués auprès d'ALC.

Dans un premier temps, Malaysia Airlines exploitera l'appareil sur ses lignes d'Asie. A compter du premier trimestre 2018, la compagnie exploitera l'A350 sur la ligne long-courrier reliant Kuala Lumpur et Londres.

Malaysia Airlines est la première compagnie à proposer une première classe à bord de l'A350-900. L'appareil présente une configuration tri-classe dotée de 286 sièges, dont quatre en première classe, 35 en classe affaires transformables en couchettes, et 247 en classe économique.

Izham Ismail, CEO de Malaysia Airlines a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir ce nouvel appareil au sein de notre flotte. Grâce à ses avancées technologiques, l'A350-900 marque pour nous une étape importante de modernisation et nous permettra de renforcer notre compétitivité sur les vols long-courriers. L'arrivée de cet A350-900 témoigne également de notre détermination à exploiter une flotte jeune et moderne."

John Plueger, CEO et Président d'Air Lease Corporation a délcaré : "Notre premier A350-900 représente une étape essentielle pour ALC, et pour Malaysia Airlines. Nous sommes certains que l'A350-900 offrira des performances, une efficience et une rentabilité optimales pour les compagnies aériennes clientes."

John Leahy, Chief Operating Officer - Customers, Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "Nous sommes fiers à Airbus d'accueillir Malaysia Airlines en tant que nouvel opérateur de l'appareil le plus moderne et rentable au monde. Nous adressons également nos félicitations à ALC qui accueille le tout premier A350 XWB au sein de sa flotte, démontrant ainsi le succès de cet appareil auprès de l'ensemble des sociétés de leasing du monde entier. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Malaysia Airlines et ALC – deux acteurs majeurs de l'industrie de l'aviation."

