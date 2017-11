Mandarin Airlines réceptionne son premier ATR 72-600

Article publié le 24 novembre 2017 par David Dagouret

Le 24 novembre, la filialie de China Airlines a receptionné son premier ATR 72-600 pour ses liaisons nationales.

ATR a livré aujourd'hui le premier des neuf ATR 72-600 commandés par la compagnie Mandarin Airlines. L’introduction de ce turbopropulseur sur ces routes domestiques permettra à Mandarin Airlines d’offrir à ses passagers une cabine moderne ainsi que des prix abordables. La série ATR -600, connue pour permettre l’ouverture de nouvelles routes, crée en moyenne 100 nouveaux itinéraires chaque année dans le monde. L'appareil contribuera ainsi assurément à l'expansion de la connectivité régionale à travers l'île.

Parallèlement à la signature de ce contrat, ATR est également disposé à fournir une assistance technique et d'ingénierie à China Airlines et à ses filiales. Cette assistance permettra à China Airlines de développement ses capacités internes en matière de maintenance lourde d’ATR, qui s'étendront jusqu'aux visites de type C.

Jenny Tsao, Président de Mandarin Airlines, a indiqué, à propos de cette livraison : "L’ATR 72-600 présente plusieurs atouts, le principal étant son efficacité énergétique. Ces spécificités de l’ATR permettront à Mandarin Airlines d’opérer des vols domestiques avec une plus grande efficacité et une meilleure rentabilité. L’introduction de ces appareils dans la flotte de Mandarin Airlines permettra d’accroître considérablement la fréquence des vols sur chaque route intérieure, puis d’introduire de nouvelles routes potentielles par la suite. L’ATR 72-600 rend possible cette augmentation de la fréquence des vols, ainsi que l’amélioration des services aux passagers, leur permettant ainsi de bénéficier, par exemple, de trois à cinq vols quotidiens, contre un ou deux vols actuellement. Intensifier la fréquence des vols est pour nous un objectif majeur qui a motivé l’introduction de ces ATR sur notre marché."

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : "Accueillir un nouvel opérateur dans notre flotte est toujours un moment spécial. Après un examen attentif de toutes les propositions, Mandarin Airlines a choisi le meilleur appareil de l'aviation régionale, l'ATR - ce qui est très gratifiant. Lorsque ce choix est fait par une compagnie nationale, Mandarin Airlines, filiale de China Airlines, nous sommes d'autant plus honorés."

