Transavia France célèbre son 20 millionième passager

Article publié le 8 novembre 2017 par David Dagouret

Le 06 novembre la compagnie française a célébré son 20 millionième passager à Paris Orly.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, a célébré le lundi 6 novembre, son 20 millionième passager au départ de l’aéroport d’Orly depuis son 1er vol il y a 10 ans. Un cap symbolique qui permet à la compagnie de réaffirmer sa position de 1ère compagnie low-cost en nombre de vols et sièges offerts au départ et à l’arrivée de cet aéroport. Transavia France, qui a fêté ses 10 ans cette année, ne cesse d’y voir son activité croître : elle a transporté 3,8 millions de passagers entre janvier et septembre 2017, soit une hausse de 13% par rapport à l’année précédente sur la même période. Ce chiffre devrait s’élever à 4,8 millions à la fin de l’année, le double du nombre de passagers transportés en 2014. Elle a par ailleurs célébré mi-septembre son 2 millionième passager au départ de l’aéroport de Nantes-Atlantique où elle est installée depuis 2010, se positionnant ainsi comme compagnie n°1 au départ de Nantes vers l’international.

2017 a été rythmé par de nombreuses ouvertures de lignes au départ d’Orly : Tivat, Tanger, Palma de Majorque, Dakhla et Beyrouth. Transavia France a donc fait le pari d’un développement rapide qui semble porter ses fruits puisqu’elle affiche un taux de remplissage de plus de 90% au départ d’Orly et se place numéro 1 des low-costs avec 65 destinations, dans 23 pays différents.

Enfin, 2017 a vu les avantages clients augmenter notamment grâce à la possibilité de cumuler des miles Flying Blue et à la mise en place du codeshare avec Air France à l’hiver 2017.

Hervé Kozar, Directeur Général Adjoint Commercial Transavia France a déclaré : "Le développement de Transavia France s’accélère, nous estimons à 4,8 millions le nombre de passagers transportés au départ et à l’arrivée d’Orly à fin 2017, un chiffre qui a doublé en seulement 3 ans. Nous sommes fiers d’y être la 1ère compagnie low-cost en nombre de vols et sièges offerts. Un positionnement qui va se confirmer avec une croissance de notre offre de plus de 15% en 2018, portant à 6,1 millions le nombre de sièges offerts au départ de Orly. Nous sommes par ailleurs présent au départ de 3 villes de France depuis 2010 avec notre installation à Lyon et Nantes. Nous y affichons cette même stratégie de croissance rapide. Transavia France se positionne ainsi comme 1ère compagnie à destination de l’international au départ de Nantes-Atlantique."

Transavia exploite actuellement une flotte exclusivement composée de Boeing 737-800.

