Transavia France poursuit son développement au départ de Nantes-Atlantique

Article publié le 18 novembre 2017 par David Dagouret

La compagnie low-cost française ouvre Casablanca pour l’été 2018.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, poursuit son développement au départ de Nantes, avec l’ouverture d’une nouvelle destination pour l’été 2018 : Casablanca. En octobre dernier, 4 nouvelles lignes y avaient déjà été annoncées : Rome, Catane, Djerba et Agadir. Ces nouveautés permettent à Transavia d’augmenter son offre (ASK) de 41 % et d’affirmer sa position de leader vers l’international à Nantes-Atlantique, où elle est installée depuis 2010.

L’ouverture des liaisons Nantes/Agadir et Nantes/Casablanca, ainsi que l’augmentation des fréquences sur la ligne Nantes-Marrakech témoignent de l’importance du Maroc pour la compagnie. Un choix stratégique qui s’explique par le succès de la destination : selon l’Office National du Tourisme Marocain (ONMT), la part du marché français représente 31% de l’ensemble des touristes étrangers au Maroc. Aujourd’hui deuxième pays le plus desservi par Transavia, le Maroc représente un axe de développement clé pour la compagnie : en 2018, Transavia y prévoit une augmentation de son offre de 33% (ASK), toutes bases confondues, ce qui représente 873 000 sièges offerts à l’année.

À l’été 2018, Transavia comptera 18 destinations dans 9 pays à raison de 51 vols par semaine, soit 530 000 sièges à la vente, et un nouvel appareil. La low-cost du groupe Air France-KLM poursuit donc son développement nantais. Son ambition ? Passer le cap des 2,5 millions de passagers transportés à Nantes d’ici l’hiver 2018.

Hervé Kozar, Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France a déclaré : "Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle liaison entre la France et le Maroc, qui est une destination clé pour Transavia. On ressent un fort engouement pour les destinations que nous proposons au départ de notre base nantaise, nous espérons que cette nouvelle destination ravira les voyageurs de l’Ouest de la France."





Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet