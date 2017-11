Twin Jet agrandit son réseau auvergnat

Article publié le 22 novembre 2017 par David Dagouret

Twin Jet continue sa croissance en Auvergne-Rhône-Alpes en reliant les deux métropoles de la région.

A partir du 15 janvier 2018, la compagnie aérienne Twin Jet inaugurera la liaison de Lyon vers l'aéroport de Clermont-Ferrand, et retour.

La reprise de cette ligne répond à une très forte attente des usagers, notamment celle des entreprises locales clermontoises.

Elle offrira également aux Clermontois la possibilité de correspondances à travers le hub HOP/Air France de Lyon, et ainsi de rayonner sur l'ensemble du territoire. Les passagers pourront enregistrer leurs bagages de bout en bout, et un seul et unique titre de transport est nécessaire pour les vols en correspondance via Lyon.

La compagnie privée française, spécialisée dans les lignes "à forte typologie affaires", proposera un vol aller-retour quotidien du lundi au jeudi entre les aéroports de Lyon et de Clermont-Ferrand, opéré en Beechcraft 1900D de 19 places. Pour le lancement de sa nouvelle ligne, Twin Jet propose des tarifs à partir de 109 € TTC aller-simple.

LYON à CLERMONT-FERRAND départ 12:05 arrivée 12:45

CLERMONT-FERRAND à LYON départ 16:55 arrivée 17:35

M. Guillaume COLLINOT, Directeur Général de Twin Jet a déclaré : "Nous sommes très satisfaits d'agrandir notre réseau au départ de la région Auvergnate. Notre démarche de développement sur la région se concrétise une nouvelle fois avec l'ouverture de la ligne Clermont-Lyon."

