United dit adieu au Boeing 747

Le 7 novembre dernier, le dernier 747 de compagnie américaine a effectué son dernier vol.

United Airlines se sépare de son dernier jumbo jet, le Boeing 747. Le dernier vol d'un Boeing 747 aux couleurs de United Airlines a donc eu lieu le 7 novembre dernier entre San Francisco et Honolulu. Pour ce vol d'adieu, la compagnie américaine a voulu recréer le premier vol du premier 747 exploité par United qui a eu lieu en 1970.

Pour l'occasion le numéro de vol était enregistré sous le numéro UA747 et de nombreux invités et passagers avaient pris place à bord de ce jumbo jet aussi appellé "Queen of the skies" par les avgeeks.

L'appareil quant à lui portait l'immatriculation N118UA, msn 28811/1201. Ce Boeing 747-400 avait été livré directement à United en février 1999, sa cabine était configuré en trois classes pouvant accueillir un total 374 passagers.

De plus en plus de compagnies se séparent de leurs 747, en janvier 2016 c'était Air France qui lui disait au revoir (voir actualité) et en octobre 2016 c'était Cathay Pacific (voir actualité) . Alors que de nombreuses personnes s'interrogent sur l'avenir de l'A380, le futur du B747 semble bien sombre également car en effet le dernier né des 747 le 747-8 ne trouve pas de client.

