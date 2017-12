Aeroweb a 15 ans, retour sur l'actualité : l'A400M s'enfonce lors d'un essai sur terrain non aménagé (photos)

Article publié le 26 décembre 2017 par David Dagouret

En 2012, un Airbus A400M s'était embourbé lors de tests. Aeroweb-fr.net avait publié des photographies de cet incident.

Lors d'essais réalisés par l'Airbus A400M en mai 2012, l'appareil avait eu quelques petits problèmes. Aeroweb-fr.net avait couvert cette actualitée.

Voici le début de l'article :

Alors que la certification civile avance, les équipes d'Airbus Military débutent à peine les essais à but militaire en vue des missions militaires que l'A400M doit effectuer.

Une des tâches de l'avion de transport tactique européen est de pouvoir décoller et atterrir sur des terrains non aménagés ; outre les pistes traditionnelles, l'appareil doit être capable d'évoluer sur des étendues non prévues à cet effet...........

Pour revoir l'article intégral cliquez sur le lien suivant : L'A400M s'enfonce lors d'un essai sur terrain non aménagé

