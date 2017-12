Aeroweb a 15 ans, retour sur l'actualité : pompier à Paris CDG

Article publié le 10 décembre 2017 par David Dagouret

En 2013, Aeroweb-fr.net avait passé l'après midi avec les pompiers de l'aéroport de Paris Charles de Gaulles et on vous faisait découvrir ce métier.

Depuis quelques années, Aeroweb-fr.net vous fait découvrir les métiers du monde aéronautique et en 2013 nous avions la chance de passer un après midi avec les sapeurs pompiers de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Depuis plus de 4 ans cet article est l'un des plus vus sur le site et de nombreuses personnes semblent intéressés par ce métier passionnant.

Nous avions rencontré, à l'époque, Magali Plisson, responsable adjoint du SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs) et Michael PIN, 31 ans, sapeur pompier SSLIA qui nous ont fait découvrir leur métier.

Voici le début de l'article :

Métier : Pompier à Paris Charles de Gaulle

Le 31 mai 2013, Aeroweb-fr.net a passé un après midi avec les sapeurs pompiers de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle afin de vous faire découvrir les coulisses de ce métier.

La première question que l'on se pose en voyant ces pompiers est la suivante : "Sont-ils des militaires ?". "Non, nous sommes des agents d'Aéroport de Paris" témoignet-ils ; néanmoins ils n'en sont pas moins professionnels que leurs collègues militaires. En effet, la plus part des sapeurs pompiers du SSLIA ont oeuvré dans des casernes traditionnelles. D'ailleurs, avoir été dans ce corps de métier pendant au moins cinq ans est une condition pour le recrutement au sein des sapeurs pompiers d'ADP. Le recrutement se fait par un concours au sein des Aéroports de Paris.

Magali Plisson, responsable adjointe du SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs) nous a détaillé l'organisation de son service.





Pour revoir l'intégralité de l'article et des photos cliquez sur le lien suivant :

Liens commerciaux