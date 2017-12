Aeroweb a 15 ans, retour sur l'actualité : Qaher F-313 le nouveau chasseur iranien

Article publié le 30 décembre 2017 par David Dagouret

En 2013, Aeroweb-fr.net vous présentez le nouvel avion furtif conçu et construit en Iran.

En mars 2013, Jean Bellessort, notre spécialiste en "aviation militaire" nous présentait le nouvel avion furtif, le Qaher F-313, dans un article très détaillé, qui est devenu l'un des best-seller d'Aeroweb-fr.net.

Voici le début de cette superbe chronique :

Pour les passionnés d’aviation, l’aviation iranienne civile et militaire est surtout connue pour sa vétusté et son grand âge. En témoignent un certain nombre de "records" : dernier Boeing 707 passager en opération régulière (Saha Air), derniers Boeing 747SP en service passager régulier (Iran Air), et surtout, derniers F-14 "Tomcat" en service, le mythique avion du film Top Gun.

C’est donc avec un certain scepticisme que le monde occidental et la presse ont accueilli l’annonce de la création d’un nouvel avion furtif totalement indigène, le Qaher F-313. Un mois et demi après l’annonce, tentons à froid de décrypter les photos et la vidéo qui ont été publiées..........





Pour revoir l'article intégral cliquez sur le lien suivant : Qaher F-313 : Le «nouveau» chasseur iranien

