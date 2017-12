Aeroweb-fr.net fête ses 15 ans

Article publié le 4 décembre 2017 par David Dagouret

Le 1er décembre, Aeroweb-fr.net a célébré son quinzième anniversaire.

Le 1er décembre 2002 était lancé Aeroweb-fr.net, magazine aéronautique en ligne. Nous sommes donc fiers de célébrer les quinze ans de ce site qui vous propose, depuis toutes ces années, des contenus divers, variés et surtout disponibles gratuitement. Pour célébrer cet événement je souhaitais tout d'abord mettre en avant tous les membres de l'équipe qui ont participé et qui participent actuellement à cette aventure.

Aeroweb-fr.net ne serait pas ce qu'il est sans l'investissement de trois personnes que j’appelle "les trois piliers" : Vincent Lemaire, Guillaume Boucherat et Simon Castaing qui sans eux et sans leur passion pour l'aéronautique, Aeroweb-fr.net n'aurait jamais été lancé. Je souhaitais donc au nom de toute l'équipe les remercier pour le travail exeptionnel effectué au sein d'Aeroweb depuis sa création le 1er décembre 2002.

L'équipe souhaitait également mettre à l'honneur pour cet anniversaire, David Barrié, rédacteur en chef d'Aeroweb-fr.net. David a rejoint l'équipe en 2007 et depuis plus de 11 ans, il s'investit également énormement pour faire vivre notre site.

Comme je suis lancé dans les remerciements tel une cérémonie des Oscars je voulais également remercier tous les rédacteurs d'Aeroweb-fr.net dont Nicolas Perron, Olivier Larmande, Alexandra Guillot, Mathieu Courtemanche, Jean Bellessort et Nicolas Auvray.

Pour célébrer les 15 ans d'Aeroweb-fr.net, nous reviendrons durant les semaines à venir sur les articles et événements qui ont marqués la vie du site et les membres de l'équipe nous parlerons un peu plus d'eux et de leur passion ainsi que d'Aeroweb-fr.net bien sûr.

Bon anniversaire à Aeroweb-fr.net et on se donne rendez-vous dans 15 ans !

