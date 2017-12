Aigle Azur relance encore son projet de vol long-courrier

Article publié le 12 décembre 2017 par David Dagouret

Aigle Azur avait déjà parlé de vol long-courrier en 2012, le projet va-t-il cette fois-ci se concrétiser.

Le projet de vol long courrier pour Aigle Azur ne date pas d'aujourd'hui. En effet en 2012, avec l'entrée du groupe HNA dans le capital de la compagnie française, les rumeurs circulaient déjà sur l'ouverture d'une ligne long courrier, un Paris Orly - Pékin.

Le vol inaugural était prévu le 29 juin 2013 avec déjà à l'époque un Airbus A330-200 aux nouvelles couleurs d'Aigle Azur. Ce vol international fût repoussé régulièrement avec son abandon en octobre 2014.

Toujours en 2014, Aigle Azur avait également annoncé la livraison de deux Airbus A330-200 pour ses vols long-courrier. Ce contrat avait été signé avec la société de leasing Dubaï Aerospace Entreprise (DAE) mais les avions n'avaient jamais rejoint la flotte d'Aigle Azur.

Aujourd'hui douze décembre 2017, Aigle Azur a annoncé la commande de deux Airbus A330-200 pour se lancer dans les vols long-courrier, j'ai l'impression de déjà vu, comme je l'ai souligné ci-dessus. La compagnie française a prècisé que ces deux appareils sont équipés de moteurs Pratt & Whitney PW4000 et que les cabines des appareil offriront trois classes, une classe éco, une classe éco+, et une classe affaires composée de sièges convertibles en lits parfaitement horizontaux. Aigle Azur n'a pas précisé si ces deux A330 avaient été pris neuf auprès d'Airbus ou en location chez DAE, pourquoi pas.

Ces deux gros-porteurs disposeront également dans toutes les classes de voyage d’un système individuel de divertissement à bord à la demande de dernière génération.

Les deux A330 doivent intégrer la flotte d’Aigle Azur dans le 1er semestre 2018. En espérant cette fois-ci qu'ils arrivent vraiment et que ce projet ne soit pas encore repoussé ou annulé.

La flotte d'Aigle Azur sera dès lors composée de 12 appareils Airbus (un A319, neuf A320, et deux A330).

Aigle Azur a précisé que cette commande et cette "impulsion majeure" avaient été initiés depuis plusieurs mois par Frantz Yvelin mais en 2012 Frantz Yvelin n'était pas présent chez Aigle Azur mais HNA, oui et je pense que ce groupe n'y est pas pour rien encore fois-ci.

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, déclare : "Depuis mon arrivée, nous avons travaillé avec toutes les équipes d’Aigle Azur, que je remercie, à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique ambitieux. Tout le monde s’y est impliqué, et j’en suis aussi fier que très heureux. L’arrivée prévue de ces deux Airbus A330 est ainsi une étape concrète de plus dans le développement de notre jeune compagnie âgée de 71 ans, et qui doit donc voir la mise en œuvre prochaine d’opérations long-courrier, ouvrant de nouveaux horizons, tout en pérennisant notre position de leader entre la France et l’Algérie, le Portugal, le Mali, le Sénégal, le Liban, et l’Allemagne. Et donc très bientôt, au-delà ."

La compagnie française n'a pas précisé les lignes long-courrier qui allaient être proposée mais pourquoi pas un Paris Orly - Pékin.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet