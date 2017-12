Aigle Azur s’envole vers Berlin

Article publié le 5 décembre 2017 par David Dagouret

Le 1er décembre, la compagnie française s'est envolé vers Berlin-Tegel depuis Paris-Orly

Vendredi 1er décembre, la compagnie aérienne française Aigle Azur a opéré son tout premier vol direct entre Paris-Orly et Berlin-Tegel. L’A320, sous le numéro de vol ZI601, a décollé de l’aéroport d’Orly à l’heure prévue, avec 180 passagers à son bord (sur 180 sièges disponibles !) qui ont bénéficié d’une attention toute particulière.

A l’occasion de ce vol inaugural, Aigle Azur, en présence de son Président Frantz Yvelin, a réservé un accueil privilégié à ses clients en porte d’embarquement avec un cocktail et des animations, puis en vol avec un jeu-quizz permettant de gagner de nombreux cadeaux et billets d’avion gratuits. Le vol est arrivé à l’aéroport de Berlin-Tegel à l’heure prévue et a été accueilli par l’équipe d’Aigle Azur sur place et les représentants de l’aéroport de Berlin-Tegel. Les passagers au départ de Berlin voyageant sur ce premier vol d’Aigle Azur vers Paris ont eux aussi reçu les mêmes attentions.

Aigle Azur démarre donc la desserte de l’Allemagne avec 4 fréquences hebdomadaires entre Paris-Orly et Berlin-Tegel les lundis, mercredis, vendredis et dimanche. La desserte sera quotidienne à compter du printemps 2018. La compagnie positionne donc ses Airbus A320 mono-classe sur cette ligne directe, avec une capacité de 180 sièges.

Horaires des vols :

Départ de Paris-Orly à 16h40 – Arrivée à Berlin-Tegel à 18h25

Départ de Berlin-Tegel à 19h25 – Arrivée à Paris-Orly à 21h15

Les voyageurs pourront également très prochainement bénéficier des accords de la compagnie aérienne française avec son partenaire Hainan Airlines pour une continuation vers la capitale chinoise Pékin via Berlin-TXL, ce plusieurs fois par semaine.

Aigle Azur diversifie ainsi son offre au-delà de ses dessertes historiques puisqu’en 2017 la compagnie a déjà ouvert 2 nouvelles dessertes (Le Liban et donc l’Allemagne). D’autres nouveautés seront très prochainement annoncées.

Le vol aller simple Paris-Berlin est affiché à partir de 39 € TTC*

* Prix TTC « à partir de » en classe Economique, hors frais de service, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, déclare : « Ich bin ein Berliner ! L’Allemagne est le premier partenaire de la France, et les liens qui unissent nos deux pays en Europe sont très forts. Il était inenvisageable qu’Aigle Azur, 2ème compagnie aérienne française, ne puisse pas contribuer au renforcement des liens entre nos deux belles capitales. J’étais adolescent lors de la chute du mur, et je suis tout autant rempli d’émotions que très heureux et fier de desservir désormais Berlin, ce depuis Orly qui reste l’aéroport le plus proche de la ville lumière. Cette desserte supplémentaire participe bien-sûr au développement d’Aigle Azur et offre plus de choix à nos passagers depuis Paris, mais elle permet également des perspectives de poursuite et de préacheminement sur notre propre réseau comme avec notre partenaire CORSAIR, via Orly. »

