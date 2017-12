Air Austral déploie son nouvel uniforme

Article publié le 15 décembre 2017 par David Dagouret

Dévoilé en mai dernier, le tout nouvel uniforme de la compagnie aérienne basée à La Réunion, est à présent fièrement porté par plus de 600 collaborateurs au sol et à bord.

Un brin rétro, sobre et tout en élégance, ces tenues s’inscrivent dans la continuité du déploiement de la nouvelle identité visuelle d’Air Austral.

Pendant deux ans, plus de 40 personnes ont participé à l’élaboration des 50 pièces composant ces nouvelles tenues des équipages et du personnel au sol. Inspirées du volcan réunionnais du Piton de la Fournaise, le gris basalte, minéral et intemporel est ainsi devenu la couleur principale tandis que les touches délicates de corail s’inspirent de la lave incandescente.

La compagnie doit la création stylistique de son nouvel uniforme à Olivier Chevalier, jeune styliste français de talent. Sur la base de ses premiers croquis, Air Austral a sans hésitation souhaité faire appel au créateur. Styliste indépendant, lauréat du prix du meilleur créateur en stylisme de Zürich, il a tout de suite su comprendre les attentes du groupe de travail. Son expérience auprès des plus grands créateurs tels que Christian Lacroix, Thierry Mugler, ou encore Jean-Paul Gauthier, a ainsi été mise au service d’Air Austral.

Stéphanie Bégert, Responsable de la communication d’Air Austral, se réjouit de ce lancement : “Ces nouvelles tenues modernes, élégantes et tendances sont le fruit d’un véritable travail participatif qui a mobilisé une quarantaine de volontaires, collaborateurs d’Air Austral provenant de divers horizons. C’était une volonté de notre direction d’impliquer l’ensemble des équipes et dédier un groupe de travail pour un résultat qui s’inscrive pleinement dans l’ADN d’Air Austral et répondent aux exigences de nos collaborateurs dans leurs activités quotidiennes. Ces nouvelles tenues accompagneront les équipages et le personnel au sol pour les prochaines années à venir et nous sommes ravis du résultat.”

