Air Caraïbes fête l'anniversaire de sa ligne Paris-Cuba

La compagnie française célèbre le premier anniversaire de la ligne vers Cuba avec des promotions.

Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise spécialiste des Caraïbes, fête le premier anniversaire du lancement de sa desserte entre Paris et Cuba et propose à cette occasion des offres promotionnelles incroyables vers La Havane et Santiago de Cuba.

En un an, ce sont plus de 22 500 voyageurs qui ont découvert l'île authentique et chaleureuse grâce à l'offre d'Air Caraïbes.

La compagnie opère jusqu'à 3 vols aller-retour par semaine vers Cuba :

2 vols aller-retour à destination de La Havane (dont 1 vol lancé dès le 18 décembre 2017) les lundis et vendredis.

1 vol via Santiago de Cuba et vers La Havane le mercredi.

A l'occasion de ce premier anniversaire, Air Caraïbes propose des promotions spéciales pour découvrir Cuba :

L'aller-retour Paris-Orly Sud - La Havane est disponible dès 449 € TTC par personne.

L'aller-retour Paris-Orly Sud - Santiago de Cuba est disponible dès 649 € TTC par personne.

Ces offres sont disponibles à la réservation jusqu'au dimanche 17 décembre 2017 sur le site de la compagnie www.aircaraibes.com, auprès de sa centrale de réservation téléphonique au 0 820 835 835 (0,12 € /min.) ou en agence de voyages.

Edmond Richard, Directeur Commercial Europe d'Air Caraïbes, a déclaré : "Nous sommes très heureux de fêter l'anniversaire de notre premier vol vers Cuba, une destination phare de notre réseau transatlantique, particulièrement prisée de notre clientèle. Les bons résultats de notre première année de desserte nous confortent dans notre choix d'y poursuivre notre développement, avec une offre de confort et des tarifs toujours plus attractifs."

