Air Caraïbes reçoit un nouvel ATR 72-600

Article publié le 16 décembre 2017 par David Dagouret

Le 11 décembre dernier, la compagnie antillaise a reçu un nouvel ATR 72-600 pour renforcer son pole régional.

Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise a pris livraison d'un nouvel ATR 72-600, le dernier né du constructeur ATR. L'appareil est immatriculé F-OSIV. L'avion a atterri le lundi 11 décembre à 17h00 heure locale à l'aéroport de Pointe-à-Pitre Pôle Caraïbes, en Guadeloupe, après sa livraison neuf des usines d'ATR à Toulouse.

Cet appareil, qui vient remplacer un ATR 72-500 de la compagnie, fait partie d'une commande de plusieurs ATR 72-600 passée en 2014. Un premier ATR 72-600, le F-OSIX, avait été livré en décembre 2016.

L'arrivée de cet appareil entièrement neuf, particulièrement adapté aux vols court-courrier, illustre la volonté d'Air Caraïbes de proposer une offre toujours plus moderne et confortable à tous ses passagers.

L'ATR 72-600 est équipé de 74 sièges, soit 4 de plus que sur les trois ATR 72-500 actuellement en opération. Equipé de moteurs PW127M, l'ATR 72-600 affiche également la consommation de carburant par siège la plus faible de sa catégorie (2.6 L/100 km). Air Caraïbes augmente ainsi la capacité de son réseau régional tout en améliorant la compétitivité de sa flotte.

Olivier BESNARD, Directeur Général du pôle régional d'Air Caraïbes, a déclaré : "Le confort et la qualité de service proposés à nos clients est au cœur de nos priorités. L'intégration d'un nouvel ATR 72-600, qui volera pour notre marque régionale Air Caraïbes Simply, est une preuve supplémentaire de notre volonté de ne pas nous reposer sur nos lauriers et de continuer à proposer ce qui se fait de mieux sur le marché. L'achat de ce nouvel appareil démontre également l'attachement du groupe Dubreuil au réseau régional et sa volonté de continuer à le soutenir et d'en moderniser la flotte."





