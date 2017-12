Air Transat et 50 enfants à la recherche du père Noël

Article publié le 8 décembre 2017 par David Dagouret

Le 07 décembre, Air Transat a invité 50 petits princes et princesses de l’Association Petits Princes pour partir la recherche du Père Noël.

Le Père Noël existe-t-il ? Grâce à Air Transat – en partenariat avec le Groupe ADP – une cinquantaine d’enfants suivis par l’Association Petits Princes est partie hier à sa recherche. Un Airbus A330 a ainsi été spécialement affrété pour l’occasion par la compagnie au Terminal 3 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Lydia Morinaux, Directrice Générale France d’Air Transat a déclaré :"C’est l’un des moments de l’année que nous attendons le plus, avec l’émerveillement, le sourire des enfants, la joie partagée avec les familles. La mobilisation intense pour ces instants de grâce est très gratifiante."

Dominique Bayle, cofondatrice et directrice générale de l’Association Petits Princes a quant à elle déclaré : "Quel bonheur de voir, cette année encore, les yeux des enfants, comme ceux des fratries et des parents, pétiller devant toute la magie de cet événement. 30 ans après la création de l’Association, je garde toujours la même émotion en voyant nos petit.e.s prince.sse.s être pleinement dans l’instant, loin de la maladie. Je ne peux que saluer toute l’énergie de nos partenaires qui a permis cette parenthèse enchantée."

Franck Goldnadel, Directeur Général Adjoint et Directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a déclaré : "Depuis trois ans nous avons le souhait d'offrir des moments de bonheur et d'émerveillement, aux enfants et leur famille, et ce dès leur arrivée à l'aéroport. Avec Air Transat, nous sommes animés, d'année en année, par la volonté de partage de valeurs communes, de bienveillance, d'attention et de confiance, au bénéfice des Petits Princes. Le sourire d'un enfant est un plaisir partagé par toute la communauté aéroportuaire."





Accueillis par plusieurs lutins et munis de leur carte d’embarquement promettant le Pôle Nord, petits princes et princesses ont pris la direction dès 9h00 des différentes animations qui les attendaient : stand photos, maquillage, sculpture de ballons, jeu de lancer, bataille de boules de neige...

Après une attente effervescente, l’heure est arrivée de prendre place à bord de l’Airbus pour aller rencontrer le Père Noël. En plein vol, l’ensemble des enfants et leur famille ainsi que les lutins chantent lorsque le commandant de bord à l’accent québécois attire l’attention de l’assemblée : une poussière d’étoiles et le Père Noël auraient été aperçus ! Celui-ci finit d’ailleurs par poser son traineau sur l’avion et sort de la cabine du pilote : joie et surprise sont visibles sur le visage de petits et grands. Le Père Noël distribue cadeaux et câlins et veille à avoir un petit mot pour chaque enfant. Tout le monde est reparti en début d’après-midi avec les yeux brillants, le cœur vibrant et des souvenirs plein la tête.

