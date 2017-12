Airbus soutien l'emploi de personnes en situation de handicap

Article publié le 6 décembre 2017 par David Dagouret

Sixième Forum Airbus d’échanges avec les entreprises des secteurs protégés et adaptés.

La sixième édition du Forum d’Echanges avec les entreprises du secteur du travail protégé et adapté (STPA) se tient aujourd'hui, mercredi 6 décembre sur le site de l’avionneur à Toulouse.

Cette initiative a pour objectif de développer les achats d’Airbus et de ses sous-traitants avec les entreprises des secteurs adaptés et protégés, et ainsi, de favoriser l’insertion et l’emploi de personnes en situation de handicap.

Ce forum permet d’étendre le réseau de sociétés partenaires employant des personnes en situation de handicap, en faisant découvrir leurs activités, leurs compétences et leur savoir-faire aux acheteurs et clients internes d’Airbus ainsi qu’à ses fournisseurs et partenaires principaux.

Pour la première fois cette année, une dizaine d’entreprises européenne participeront à ce forum qui comprend une quarantaine d’exposants.

Olivier Cauquil – Senior Vice President General Procurement Airbus a déclaré : "Pour déployer encore davantage les achats avec les entreprises STPA, Airbus a intégré dans la majorité des appels d’offres avec ses fournisseurs une clause sociale demandant qu’une partie des activités à produire soit réalisée en partenariat avec des sociétés qui emploient des personnes reconnues travailleurs handicapés. Ceci est un levier majeur pour continuer à générer de l’emploi de personnes en situation de handicap et aider ces entreprises à monter en compétence pour répondre aux exigences de qualité de la filière aéronautique. L’ouverture du Forum à des entreprises Européennes représente une étape importante, car nous souhaitons proposer la même approche à nos sites Européens que celle qui a été déployée avec succès en France."

En six ans, le volume annuel des achats d’Airbus de produits et services avec les entreprises du secteur du travail protégé et adapté est passé de 6,4 millions d’Euros à plus de 37 millions d’Euros et a permis de générer de l’emploi pour plus de 550 personnes en situation de handicap.

Grâce au Forum, Airbus a pu identifier des entreprises STPA qui fournissent aujourd’hui des pièces aéronautiques pour les avions de la famille A320 et A350 XWB, ainsi que des prestations de services dans le domaine de l’ingénierie, de l’informatique ou de la logistique.

Les accords Handicaps triennaux signés par Airbus et ses partenaires sociaux en 2011, 2014 et renouvelés en 2017 pour la 3eme fois consécutive, ont permis d’une part, de renforcer la politique de maintien dans l’emploi, l’évolution professionnelle des personnes handicapées et de garantir la montée en compétences de ces employés. De plus, Airbus s’est aussi engagé à supporter et à développer l'emploi indirect de personnes en situation de handicap. A fin 2016, le taux d’emploi de personnes en situation de handicap chez Airbus en France s’élevait à plus de 6%.

