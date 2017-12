British Airways annonce trois nouvelles routes

Article publié le 13 décembre 2017 par David Dagouret

En plus de ses trois nouvelles lignes, la compagnie britanique renforce son activité au départ de Londres City et de Manchester.

En 2018, British Airways intensifie son activité régionale avec l'ouverture de trois nouvelles routes. La compagnie annonce également le recrutement de 20 pilotes et 20 PNC ainsi que l'arrivée de deux nouveaux avions court-courriers. Ces nouveautés permettront d'augmenter la fréquence de vol sur certaines routes.

A partir de janvier 2018, British Airways ajoutera un vol quotidien – hors weekend – sur la route Londres City-Francfort et doublera sa fréquence de vol entre Londres City et Milan Linate.

A partir de mai 2018, British Airways ouvrira deux nouvelles routes en direction de Florence, au départ de Manchester et d'Edimbourg. La compagnie reliera également l'aéroport de Manchester à celui de Dublin, à raison d'un vol hebdomadaire.

En janvier et avril 2018, deux nouveaux Embraer 190, d'une capacité de 98 sièges, viendront compléter la flotte, amenant cette dernière à un total de 22 appareils et permettant d'opérer les nouvelles fréquences annoncées.

Afin de soutenir l'intensification de son activité, British Airways recrute quarante nouveaux collaborateurs : vingt pilotes et vingt PNC.

Au cours de l'année 2017, British Airways a ouvert une douzaine de nouvelles routes au départ des aéroports de Londres City, Stansted, Manchester, Birmingham et Bristol.

Luke Hayhoe, directeur général, commercial et service client, de British Airways, a déclaré : "Les nouveaux avions Embraer 190 complèteront notre flotte, afin de poursuivre l'extension de notre réseau et l'intensification de nos opérations au départ de Londres City et des autres aéroports régionaux du Royaume-Uni. Cette flotte étendue nous permettra de développer nos routes business et loisirs, notamment à travers les plannings de vol améliorés vers Milan et Frankfort. Cette année, nous avons presque doublé le nombre de routes que nous opérons, et avons ajouté cinq nouvelles routes à notre programme d'hiver : au départ de Londres City vers Paris Orly, Prague et Reykjavik et au départ de Manchester vers Chambéry et Salzburg. Et, d'autres routes seront ajoutées l'été prochain."





