CALC commande 50 Airbus A320neo

Article publié le 30 décembre 2017 par David Dagouret

Le 29 décembre, la société chinoise de leasing a passé une commande estimée à près de 4,5 milliard de dollars.

La société chinoise de leasing, CALC (China Aircraft Leasing Group Hondings Limited) a singé une commande ferme avec le constructeur européen, Airbus, pour l'acquisition de 50 Airbus A320neo. Cette commande est estimée à près de 4,5 milliards de dollars.

Cette dernière commande porte le carnet de commandes de CALC à plus de 200 Airbus monocouloir.

Mike POON, Directeur Général de CALC a déclaré : "Nous sommes fiers d'augmenter notre flotte en ajoutant 50 Airbus A320neo à nos commandes d'avions qui ont un rendement énergétique exceptionnel. Depuis la création de CALC, nous avons maintenu une relation étroite et dynamique avec Airbus et ce nouvel engagement marque encore la confiance entre CALC et Airbus."

