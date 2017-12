Cathay Pacific, offre à ses passagers une escale gratuite à Tel Aviv entre Paris et Hong Kong

Article publié le 19 décembre 2017 par David Dagouret

La compagnie aérienne offre à ses passagers la possibilité de passer plusieurs jours à Tel Aviv gratuitement, à l’aller ou au retour de leur voyage entre Paris et Hong Kong.

Les passagers de la compagnie aérienne pourront choisir de passer quelques jours dans la ville israélienne sans surcoût sur leur billet d’avion : les vols entre Paris et Tel Aviv seront opérés par Air France tandis que Cathay Pacific effectuera la liaison Tel Aviv - Hong Kong.

Cathay Pacific, qui a inauguré en mars dernier ses premiers vols vers Tel Aviv, opère des vols réguliers vers la ville israélienne 4 fois par semaine les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Les vols sont assurés par un Airbus A350-900, dernier né d’Airbus et plébiscité par les passagers pour son silence en vol et la modernité de sa cabine. L’avion est configuré en trois Classes (Classe Economique, Classe Economie Premium et Classe Affaires).

Les vols entre Tel Aviv et Hong Kong offrent l’opportunité, dans un sens comme dans l’autre, d’atterrir en tout début de matinée, pour une première journée complète sur place.

Le vol CX676 Tel Aviv – Hong Kong décolle d’Israël à 12h45 pour une arrivée à 05h15 le lendemain matin (heures locales).

Le vol CX675 s’envole de Hong Kong à 01h00 pour atterrir à Tel Aviv à 07h10 la même journée (heures locales).

Paris (AF) Tel Aviv (CX) Hong Kong (CX) Paris, ou vice versa, à partir de :

1 111 € TTC en classe Economique (S sur CX / E ou T sur AF)

1 890 € TTC en classe Economie Premium (E sur CX / E ou T sur AF)

3 669 € TTC en classe Affaires (I sur CX / Z sur AF)

Cathay Pacific continue de renforcer sa présence et ses offres à destination du marché français, puisque la compagnie de Hong Kong inaugurait également le 10 décembre dernier son 11ème vol hebdomadaire entre Paris et Hong Kong.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet