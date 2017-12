Cathay Pacific va lancer un vol entre Hong Kong et Washington

Article publié le 20 décembre 2017 par David Dagouret

La compagnie aérienne continue son développement en annonçant l’ouverture d’une liaison Hong Kong – Washington D.C. qui sera opérée 4 fois par semaine en A350-1000.

Cathay Pacific vient d’annoncer l’ouverture d’un vol entre Hong Kong et la capitale américaine Washington D.C., qui deviendra ainsi la route la plus longue opérée par la compagnie hongkongaise en termes de distance. A partir du 15 septembre 2018, le tout nouvel Airbus A350-1000, qui aura alors rejoint la flotte de Cathay Pacific, inaugurera un vol de plus de 13 000 km, effectué 4 fois par semaine toute l’année.

les vols, opérés sous le numéro CX860 décolleront de Hong Kong à 18h35 pour une arrivée à 22h20 les lundis, mardis, jeudis et samedis à Washington D.C.

les vols CX861 s’envoleront de Washington D.C. les mardis, mercredis, vendredis et dimanches à 01h15, pour atterrir à Hong Kong à 05h10 le lendemain.

Avec l’arrivée de son premier Airbus A350-1000 prévue pour le printemps 2018, Cathay Pacific, qui est déjà dotée de l’une des plus jeunes flottes long-courriers, bénéficiera d'une cabine pouvant accueillir 46 passagers en classe Affaires, 32 en Premium et 256 en Economie.

Cathay Pacific exploite déjà des Airbus A350-900 dont le premier exemplaire lui a été livré en avril 2016.

Rupert Hogg, CEO de Cathay Pacific, a déclaré : "A l’image de Hong Kong, Washington D.C. est une destination dynamique, une capitale vibrante que nous pourrons bientôt desservir en vol non-stop et ainsi devenir la première compagnie aérienne à effectuer cette liaison, offrant ainsi davantage de flexibilité à nos passagers".

Rappelons que le premier Airbus A350-1000 devrait être livré à la compagnie de lancement, Qatar Airways, avant la fin de l'année 2017.

