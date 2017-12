Dassault Aviation renouvelle sa confiance à Daher et lui confie la construction d’une nouvelle plateforme logistique à proximité de l’aéroport Roissy CDG

Article publié le 13 décembre 2017 par David Dagouret

Daher renforce ses prestations logistiques 3PL auprès du constructeur aéronautique pour la distribution des rechanges de ses avions civils.

Depuis bientôt 20 ans, Daher est partenaire de Dassault Aviation pour la logistique des rechanges de toute la gamme des avions civils Falcon. Daher a ainsi pour mission de concevoir et d’exploiter la plateforme de distribution des rechanges, actuellement située dans la zone aéroportuaire du Bourget.

Dans le cadre d’un contrat de prestation renforcé et afin de répondre aux enjeux de développement de son client, Daher va construire une toute nouvelle plateforme logistique, largement automatisée et digitalisée, sur la zone d’Aerolians Paris à proximité de l’aéroport de Roissy CDG.

Dimensionné dans la perspective d’évolution à long terme de la flotte Falcon et conçu par les équipes d’ingénierie de Daher pour accueillir les flux de rechanges et de réparations aéronautiques, ce bâtiment sera doté de moyens de stockage innovants et d’un système de gestion interfacé avec les différents acteurs permettant d’accroitre la performance globale.

Regroupant en un même lieu les équipes de rechanges Falcon de Dassault Aviation, de Daher et du transitaire, cette structure permettra de garantir la disponibilité des pièces et des outillages Falcon, notamment dans le cadre de l’assistance AOG (Aircraft On Ground), en 2h et ce 7j/7, 24h/24.

Nicolas Orance, ‎SVP Business Unit Aéronautique & Défense chez Daher a déclaré : "En tant qu’avionneur et groupe dont l’actionnariat est familial, Daher partage les mêmes valeurs que Dassault Aviation. Notre collaboration constitue un partenariat stratégique de long terme qui couvre l’ensemble de nos prestations industrielles et de logistiques intégrées. Dans le cadre de ce nouvel accord, nos équipes poly-compétentes accompagnent notre client à chaque étape de sa chaîne de valeur logistique, depuis l’ingénierie de sa supply chain jusqu’à l’optimisation des temps de réponse au service des clients Falcon de Dassault Aviation".

