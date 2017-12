easyJet lance une ligne entre Paris CDG et Berlin Tegel

Article publié le 9 décembre 2017 par David Dagouret

Dès le 7 janvier 2018, la compagnie britanique lancera sa nouvelle ligne entre Paris CDG et Berlin Tegel.

easyJet, a annoncé que près d'un million de sièges seront mis en vente pour des vols à destination et en provenance de Berlin Tegel entre le début du mois de janvier et la fin du mois de mars 2018. Plus de 37 000 sièges ont été mis en vente au départ de Paris Charles de Gaulle, et un vol inaugural est prévu le dimanche 7 janvier. Ceci viendra compléter l’offre existante entre Paris-Orly et Berlin Schönefeld qui compte jusqu’à 3 vols quotidiens au départ d’Orly.

Cette annonce devrait ravir les voyageurs d’affaires parisiens qui représentent 22 % des passagers easyJet en France et respectivement 17 % et 25 % à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Ainsi, ils pourront voyager plus facilement et plus régulièrement vers Berlin Tegel, aéroport le plus proche du centre d’affaires de la capitale allemande.

Les vols easyJet à destination et en provenance de l'aéroport de Berlin Tegel restent soumis à l'approbation réglementaire de la transaction d'easyJet avec Air Berlin prévue le 12 décembre prochain. easyJet a dans ce cadre signé un accord avec Air Berlin pour acquérir une partie de ses activités à l'aéroport de Berlin Tegel en octobre 2017. Pour exploiter des vols au départ de Tegel et afin de garantir le lancement du programme de vol hivernal dans les meilleurs délais, easyJet utilisera des avions de location avec équipage, aux côtés des avions easyJet classiques.

