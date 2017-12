Finnair augmente encore ses fréquences en Europe

Article publié le 7 décembre 2017 par David Dagouret

En 2018, Finnair ajoutera de nouvelles fréquences vers la Laponie finlandaise et ses destinations les plus populaires en Europe

Finnair poursuit le développement de son trafic et annonce l’ajout de nouvelles fréquences vers la Laponie finlandaise pendant la haute saison hivernale 2018/2019, ainsi que vers ses destinations les plus populaires en Europe pendant les saisons été et hiver 2018. Ces développements s’expliquent par le nombre croissant d'Asiatiques voyageant vers les destinations européennes de Finnair.

La demande asiatique alimente le trafic croissant de Finnair vers la Laponie finlandaise connue pour sa nature intacte, ses aurores boréales et ses nombreuses activités hivernales. Finnair ajoutera plus de 230 vols vers la région pour la saison hiver 2018/2019, offrant plus de correspondances vers les destinations populaires d'Ivalo, Rovaniemi, Kittilä et Kuusamo pendant la haute saison. Au total, Finnair offrira 482 000 sièges vers la Laponie durant la saison hivernale 2018/2019, soit une augmentation de 15% par rapport à cet hiver. Finnair continuera également les vols directs entre Paris, Londres-Gatwick et Zurich vers la Laponie pendant la saison hiver 2018/2019.

À partir de juin prochain, Finnair ajoutera des fréquences vers :

Lisbonne : desserte quotidienne pendant la saison estivale

Barcelone : jusqu'à 18 fréquences hebdomadaires pendant la haute saison estivale 2018

Budapest : un troisième vol quotidien sera ajouté pendant la saison estivale avec des connexions améliorées vers le réseau américain de Finnair

Cracovie : deux nouvelles fréquences hebdomadaires seront ajoutées avec des connexions améliorées vers l'Asie et l'Amérique

Genève bénéficiera d'une fréquence hebdomadaire supplémentaire pendant l’été et l’hiver 2018

Finnair reviendra également à Astana avec deux fréquences hebdomadaires en juillet-août.

Poussé par la demande asiatique, Finnair ajoutera également des fréquences à son programme hiver 2018/2019 :

vers Madrid avec un total de 10 liaisons hebdomadaires

et Reykjavik avec 2 fréquences hebdomadaires supplémentaires.

Finnair annonce également une nouvelle collaboration « Rail & Fly » avec la Deutsche Bahn, combinant voyages aériens et ferroviaires. Grâce à ce partenariat, les clients achetant un billet Finnair à destination ou en provenance d'Allemagne peuvent également inclure un voyage en train lors de leur réservation. Cet accord couvre plus de 5 600 gares en Allemagne.

Juha Järvinen, Chief Commercial Officier chez Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de constamment offrir de meilleures connexions à nos clients. Finnair connaît la période de croissance la plus rapide de son histoire, offrant plus de choix et plus de possibilités que jamais pour les voyages entre l’Europe et l’Asie. "





