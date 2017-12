Finnair s’envole pour la première fois en vol direct depuis Paris vers la Laponie

Article publié le 16 décembre 2017 par David Dagouret

Le 12 décembre dernier, la compagnie finlandaise a opéré son premier vol vers la Laponie depuis Paris Charles de Gaulle.

La compagnie aérienne nationale finlandaise vient d’opérer son tout premier vol direct entre Paris et Kittilä en Laponie. Le vol AY 652 a décollé, le 12 décembre dernier, de Paris-CDG à 10h25 et est arrivé à l’aéroport de Kittilä à 14h55 (heures locales) après 3h30 de vol. Cette desserte sera opérée 1 fois par semaine tous les mardis jusqu’au 20 mars prochain en Airbus A320.

Pour l’occasion, les passagers de ce vol inaugural ont été accueillis à la porte d’embarquement à l’aéroport Charles de Gaulle avec un petit-déjeuner organisé par Finnair.

Grâce à ce vol non-stop, la Laponie finlandaise devient encore plus facilement accessible pour les passagers au départ de Paris pendant la haute saison. Avant même l’inauguration de ce vol, Finnair avait déjà annoncé qu’elle ré-opérera cette desserte pendant la prochaine saison hivernale 2018-2019.

les horaires des vols sont les suivants :

Départ de Paris-CDG à 10h25 – Arrivée à Kittilä à 14h55 (AY652)

Départ de Kittilä à 07h00 – Arrivée à Paris-CDG à 09h35 (AY651)

Le billet aller-retour Paris-Kittilä est affiché à partir de 234€ TTC

Il est également possible de combiner ce vol direct avec un aller ou un retour via Helsinki. Finnair opère jusqu’à 5 vols par jour entre Paris-CDG et Helsinki et entre 2 et 4 vols par jour entre Helsinki et Kittilä.

Le billet aller-retour Paris-Kittilä-Helsinki-Paris est affiché à partir de 283€ TTC

Le billet aller-retour Paris-Helsinki est affiché à partir de 226€ TTC

