French blue lance la vente de ses vols entre Paris et Papeete

Article publié le 8 décembre 2017

Le premier vol entre Paris et Papeete aura lieu le 11 mai 2018.

French blue, compagnie française low cost long-courrier et filiale du Groupe Dubreuil, a ouvert, hier, ses réservations pour ses vols entre Paris-Orly Sud et l'aéroport de Tahiti Faa'a en Polynésie française, via San Francisco aux Etats-Unis.

La compagnie propose un vol aller-retour tous les vendredis et les dimanches à partir du 11 mai 2018 au départ de Paris, ainsi qu'une troisième rotation le mercredi en haute saison (du 18 juin au 24 octobre 2018). Les billets sont réservables sur le site internet de la compagnie www.frenchblue.com, auprès de sa centrale de réservation téléphonique au 0 825 205 205 (0,20 € /min.), en agence de voyage, ainsi qu'au comptoir de la compagnie à Paris-Orly Sud. French blue commercialisera dans un second temps les billets pour les vols Paris <> San Francisco et les vols Papeete <> San Francisco, dès l'accord attendu des autorités américaines.

Marc Rochet, Président de French blue a déclaré : "Nous sommes très fiers de proposer aujourd'hui cette nouvelle offre dans le ciel polynésien. Le succès que nous avons rencontré à La Réunion a démontré que le prix est bien le principal déclencheur d'un voyage. Nous sommes ainsi convaincus que, grâce à notre politique tarifaire compétitive et de qualité, le trafic entre la métropole et la Polynésie française renouera avec une forte croissance. Ceci se fera bien sûr au profit du tourisme et de l'économie locale, mais surtout in fine des habitants de l'archipel."

French blue propose 3 types de tarifs pour ses vols au départ de Paris et à destination de Papeete :

Basic, à partir de 639 € TTC l'aller simple, comprenant le billet au prix le plus bas et un bagage à main de 12 kilos.

Smart, à partir de 729 € TTC l'aller simple, intégrant le billet, un bagage en soute de 23 kilos et deux repas (un premier entre Paris et San Francisco et le second entre San Francisco et Papeete).

Premium, à partir de 1129 € TTC l'aller simple, avec le billet, la réservation du siège en classe Premium blue, deux bagages en soute de 23 kilos chacun, deux repas et deux snacks.

French blue donne également la possibilité aux voyageurs de profiter de son offre wifi « iZiWifi » pour rester connecté pendant leur voyage. 4 packs sont disponibles à bord de l'appareil, vendus en dollar américain.

Pack Hello : 10 minutes pour 9 $

Pack Social : 30 minutes pour 19 $

Pack Geek : 1 heure pour 29 $

Pack Addicted : 4 heures pour 49 $

Cette nouvelle liaison Paris-Orly Sud <>Tahiti-Faaa sera opérée en A350-900 XWB, le dernier né d'Airbus doté des technologies aéronautiques les plus récentes.L'A350 XWB de French blue propose deux classes de voyage d'un total de 411 sièges, 376 sièges en économie et 35 en classe premium.

