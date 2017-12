HOP! Air France lance son vol Lille-Pau

Article publié le 21 décembre 2017 par David Dagouret

Dès samedi 23 décembre, la compagnie française lancera son vol pour que les nordistes puissent aller skier dès ce week-end.

Ce samedi 23 décembre, HOP! Air France inaugurera son premier vol entre Lille-Lesquin et Pau Pyrénées. HOP! Air France opèrera cette liaison jusqu’au 17 mars 2018, avec 1 vol hebdomadaire le samedi, opéré par des appareils de type Embraer 190 (100 sièges). Les vols sont proposés à partir de 49 €* TTC l’aller simple.

Cette liaison facilite notamment l’accès aux stations de ski pyrénéennes. Entre 1h15 et 2h de route depuis l’aéroport Pau Pyrénées, ce sont ainsi plus de 400 pistes de ski alpin et près de 450 km de pistes de ski nordique qui s’ouvrent aux skieurs. Des navettes relient l’aéroport Pau Pyrénées à un total de 11 stations.

A l’occasion de cette nouvelle ligne, pour toute réservation d’un billet d’avion HOP! Air France Lille-Pau et d’un transfert en navette entre l’aéroport Pau Pyrénées et l’une des stations du réseau N’Py (Gourette, Cauterets, Luz-Ardiden, Grand Tourmalet avec Barèges et La Mongie, La Pierre St Martin, Peyragudes, Piau Engaly), HOP! Air France et N’Py offrent un forfait 6 jours permettant un accès illimité aux remontées mécaniques valable dans l’une de ces stations.

A noter qu’il est possible de combiner un aller en vol direct vers Pau le samedi et un retour via Lyon tous les autres jours de la semaine (ou de la même façon, un aller via Lyon et un retour en vol direct).

