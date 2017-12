HOP! Air France lance un Lille-Brest et un Marseille-Metz-Lancy

Article publié le 16 décembre 2017 par David Dagouret

Dès le 25 mars prochain, la compagnie française lancera ces nouvelles lignes.

HOP! Air France a annoncé le lancement d’une ligne entre Lille et Brest et une autre entre Marseille et Lorraine Airport pour la prochaine saison estivale. Les vols proposés à partir de 49 € TTC l’aller simple, débuteront à compter du 25 mars 2018, avec 1 vol quotidien (sauf le samedi) pour le vol entre Lille et Brest et 4 vols hebdomadaires le mardi, jeudi, samedi et dimanche pour le vol entre Marseille et Metz-Lancy.

Les vols pour ces liaisons seront opérés par des appareils de type Embraer 145 de 50 sièges.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet