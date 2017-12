Installation de SAS PARAFE à l’Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Article publié le 6 décembre 2017 par David Dagouret

Le groupe imprimerie nationale et Gunnebo installeront prochainement des SAS biométriques à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Après une phase d’expérimentation réalisée en étroite collaboration avec les Aéroports de Lyon sur le terminal 3 de Lyon Saint Exupéry, puis l’installation de deux batteries de SAS biométriques de contrôle aux frontières automatisés au sein du tout nouveau terminal 1, le Ministère de l’Intérieur représenté par la Direction Centrale de la Police aux Frontières (DCPAF), la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) et la Direction des Systèmes d’Information et de Communications (DSIC) viennent d’autoriser la mise en exploitation et l’ouverture du système aux passagers.

Ce système de SAS PARAFE II de nouvelle génération initié suite à un appel d’offres international lancé par les Aéroports de Lyon a été développé par le Groupe Imprimerie Nationale, leader français de solutions d’identité biométriques et sécurisées, et Gunnebo, leader mondial dans la fourniture d’équipements et de systèmes de sécurité. Ce système innovant de seconde génération permet d’améliorer considérablement la fluidité lors du franchissement des frontières, tout en assurant un haut niveau de sécurité.

Développés par la branche Solutions d’identité biométriques (ex-Thales), récemment intégrée au Groupe Imprimerie Nationale, et le spécialiste de la gestion de flux de piétons depuis plusieurs décennies, Gunnebo, les solutions de contrôle automatique aux frontières, conformes au système PARAFE (Passage Rapide Aux Frontières Extérieures), présentent de nombreux avantages. En effet, dans un contexte d’explosion du nombre de voyageurs, cette solution novatrice permet d’optimiser les flux de passagers sans compromis sur la sécurité (en cas d’affluence importante de passagers ou d’une limitation du nombre d’agents de la Police aux frontières) mais également d’améliorer la qualité de service offerte aux passagers en leur proposant une expérience toujours plus fluide.

Ces systèmes automatisés de contrôle de passagers aux frontières innovent par leurs outils d'identification sophistiqués : lecteurs de document d’identité, et scanners biométriques (permettant de gérer la reconnaissance d’empreintes digitales mais aussi prochainement la reconnaissance faciale).

Ils sont ouverts aux passagers disposant d’un passeport biométrique.

Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Imprimerie Nationale a développé le logiciel intégré aux systèmes d'authentification automatique permettant de vérifier que les empreintes digitales du voyageur correspondent bien aux données biométriques présentes dans son document de voyage et l’authenticité de celui-ci. Par ailleurs, l’authentification biométrique sera prochainement complétée par une reconnaissance faciale qui a d’ores et déjà été prévue dans les développements des SAS.

Gunnebo a de son côté travaillé sur un concept modulaire et évolutif permettant une grande flexibilité tant du point de vue de l’intégration des différentes technologies d’identification et d’authentification que du design et de l’ergonomie globale de la solution afin d’optimiser la fluidité de passage et le confort des voyageurs.

Cette nouvelle génération de SAS au design épuré et transparent, permet d’améliorer l’expérience passager, en s’intégrant parfaitement dans l’environnement aéroportuaire et en réduisant l'effet de "barrière physique". Elle a été développée, certifiée par les autorités compétentes et déployée en un temps record permettant à l’Aéroport de Lyon Saint Exupéry de fournir ce service additionnel à ses clients tout en respectant le calendrier d’ouverture du Terminal 1 au public.

Didier Trutt, PDG du Groupe Imprimerie Nationale a déclaré : "Après l’inauguration en mai dernier des premiers SAS automatiques à l’Aéroport de Lyon Saint Exupéry, le Groupe Imprimerie Nationale se félicite d’avoir su déployer rapidement ces deux nouvelles batteries de SAS qui vont permettre à la fois de renforcer la sécurité aux passages de frontières et améliorer les services apportés aux voyageurs de l’Aéroport Lyon Saint Exupéry. Ces portes de nouvelle génération confirment l’excellence technologique des solutions biométriques récemment intégrées au sein du Groupe Imprimerie Nationale. Nous remercions Aéroports de Lyon d’avoir fait confiance aux technologies et savoir-faire du Groupe Imprimerie Nationale."

Viviane Bretagne, Directeur Business Développement et commercial France Export de Gunnebo a déclaré : "Grâce à sa dernière génération d’obstacles piétons, Gunnebo est déjà présent dans de nombreux aéroports européens et français. Nous cherchons en permanence à améliorer nos solutions afin d’apporter des réponses concrètes et pertinentes à toutes les étapes du parcours du voyageur (Poste Inspection Filtrage, Embarquement, contrôle aux frontière...) et ainsi fluidifier les passages sans compromis sur la sécurité et la sûreté. Notre objectif est d’automatiser les processus pour permettre à nos clients de se concentrer sur l’accueil et le service aux voyageurs."

Ces nouveaux SAS permettent au voyageur d’effectuer les formalités de passage aux frontières de manière simplifiée, fluide et rapide. Il suffit au voyageur de :

Présenter son passeport sur le système de lecture documentaire en entrée de sas ;

Pénétrer dans le sas après ouverture des portes ;

De réaliser les contrôles biométriques ;

Quitter le sas par la porte de sortie après authentification du visage par le système.

Elles permettent également pour les autorités compétentes de :

Contrôler l’unicité de passage ;

Détecter l’unicité de présence ;

Empêcher le passage opportuniste d’autres voyageurs ;

Vérifier qu’aucun objet n’a été oublié dans le sas ;

Superviser techniquement et à distance les sas.

