Joli cadeau de noël pour Airbus

Article publié le 14 décembre 2017 par David Dagouret

La compagnie américaine, Delta Air Lines, commande 100 A321neo ACF.

La compagnie américaine a annoncé ce jour, avoir commandé 100 exemplaires de l'Airbus A321neo ACF (configuration Airbus cabin Flex). Delta a sélectionné l'appareil de plus grande capacité de la famille de monocouloirs Airbus en vue de répondre à ses besoins futurs en termes d'appareils plus efficients et de plus grande capacité. Les A321neo ACF de la compagnie seront équipés des moteurs PW1100G-JM Geared Turbofan (GTF) de Pratt & Whitney.

Le commande dévoilée aujourd'hui est estimée à près de 12,7 milliards de dollars au prix catalogue. La majorité des futurs appareils A321neo ACF pour Delta seront produits dans l'usine de Mobile en Alabama.

L'annonce de Delta concernant les A321neo ACF vient s'ajouter à plusieurs commandes passées ces dernières années pour la version CEO (Current Engine Option) de l'A321. La commande de Delta compte un total de 117 A321ceos, tous équipés des moteurs CFM56 de CFM International.

Ed Bastian, CEO de Delta a déclaré : "Cette transaction intervient au bon moment et est bénéfique pour nos clients, nos employés et nos actionnaires. "Delta, Airbus et Pratt & Whitney partagent le même engagement en matière de sécurité, d'efficience et d'innovation, et leur objectif est d'optimiser en permanence l'expérience des clients. Cette commande d'A321neo, dotés des dernières technologies et équipés des moteurs de nouvelle génération Pure Power de Pratt & Whitney, traduit notre engagement à long terme axé sur ces valeurs, bénéfiques pour l'ensemble du personnel et des clients de Delta."

Tom Enders, Chief Executive Officer d'Airbus a déclaré pour sa part : "A Airbus, nous sommes très heureux d’avoir gagné cette campagne de vente très disputée avec notre partenaire Pratt & Whitney, et sommes fiers de cette commande d'A321neo de Delta. Cette importante transaction vient renforcer le partenariat établi de longue date avec Delta, l'une des meilleures compagnies au monde. Cette commande est également une bonne nouvelle pour nos employés de Mobile, Alabama, où la majorité des appareils de Delta seront produits. Nous sommes impatients de voir les A321neo ACF voler aux couleurs de Delta."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet