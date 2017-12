L’aéroport Lyon-Saint Exupéry accueille son 10 000 000ème passager

Article publié le 19 décembre 2017 par David Dagouret

L’aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint ce jour un nouveau record en termes de trafic : plus de 10 000 000 de passagers ont voyagé via la plateforme lyonnaise en 2017.

Avant de décoller vers Montréal avec Air Canada, Mme Nadine Daigle, 10 000 000ème passagère 2017, a été personnellement accueillie par Tanguy Bertolus, Président du Directoire d’Aéroports de Lyon. Dans les jours à venir, le record historique s’inscrira dans le ciel de Lyon, en l’honneur des passagers et des partenaires d’Aéroports de Lyon sans qui ce résultat n’aurait pu être atteint.

2017 est une année synonyme de développement pour Aéroports de Lyon, parmi les faits marquants :

L’intégration au sein du Groupe VINCI Airports - l’aéroport Lyon-Bron, 3ème aéroport d’aviation d’affaires de France et l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, qui franchit aujourd’hui le cap symbolique des 10 millions de passagers bénéficient aujourd’hui de l’expertise apportée par le groupe VINCI Airports en synergie avec les 35 aéroports qu’il gère dans le monde.

L’inauguration du nouveau Terminal 1 hall B de 70 000 m² le 7 octobre dernier – Destiné à accueillir la croissance de trafic attendue à Lyon-Saint Exupéry, il offre les meilleurs standards internationaux aux compagnies comme aux voyageurs. Il accueille notamment les vols long-courriers comme celui d’Air Canada et ses 35 correspondances possibles vers les Etats Unis via Montréal, celui d’Emirates vers Dubaï ou encore celui d’Aeroflot vers Moscou.

Le lancement de plus de 10 nouvelles lignes en 2017 dont 7 nouvelles destinations - Rouen, Nuremberg, Saint-Pétersbourg, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife South, Essaouira, et Oujda (desservi jusqu’à présent uniquement l’été). D’autres nouveautés sont d’ores et déjà annoncées pour 2018 par Transavia (Palerme, Djerba, Malaga et Catane), easyJet (Corfou, Fuerteventua, Tel Aviv et Rennes) et Volotea (Alicante, Cagliari, Majorque et Palerme) qui s’installera au printemps sur la plateforme.

Tanguy Bertolus, Président du Directoire d’Aéroports de Lyon a déclaré : "Je suis très fier de célébrer cet évènement aujourd’hui. Il est le résultat du travail des équipes d’Aéroports de Lyon comme de nos partenaires pour faire de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry la porte d’entrée majeure de Lyon et sa région."

