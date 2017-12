Le 11ème vol hebdomadaire Paris-Hong Kong de Cathay Pacific s’est envolé de Paris dimanche soir

Article publié le 11 décembre 2017 par David Dagouret

L’Airbus A350-900 de Cathay Pacific a décollé hier soir à 20h15 de Paris-CDG pour opérer le 11ème vol hebdomadaire entre Paris et Hong Kong.

Cathay Pacific inaugurait hier soir sa 11ème liaison hebdomadaire entre la capitale française et Hong Kong. Configuré en trois Classes (Classe Economique, Classe Economie Premium et Classe Affaires), ce vol est opéré en A350, dernier né d’Airbus et plébiscité par les passagers pour son silence en vol et la modernité de sa cabine.

L’avion s’est posé aujourd’hui à Hong Kong à 15h10 (heure locale). Grâce à un départ le dimanche soir de Paris pour une arrivée en début d’après-midi à Hong Kong, le vol CX278 offre une belle opportunité aux voyageurs d’affaires souhaitant se rendre à Hong Kong pour entamer la semaine de travail tout en profitant de leur week-end en France. Les nouvelles cabines de l’A350, équipé du Wi-Fi permettant un accès à Internet à plus de 10 000 mètres d’altitude dans toutes les classes de voyage, offrent un avantage considérable pour les passagers en voyage professionnel.

Le vol CX278 s’envole depuis Paris à 20h15 les lundis, jeudis, samedis et dimanches pour atterrir à Hong Kong les lendemains à 15h10.

Le vol CX279 décolle de Hong Kong à 09h05 les lundis, jeudis, samedis et dimanches pour une arrivée le même jour à 15h15 à Paris.

Avec 1 vol quotidien opéré en Boeing 777 tous les jours en début d’après-midi depuis Paris vers Hong Kong et ses 4 fréquences hebdomadaires en Airbus A350-900, Cathay Pacific renforce un peu plus sa présence à Paris. Elle opère désormais 11 vols chaque semaine entre les deux villes.

Les voyageurs en partance de Paris peuvent d’ores et déjà profiter du vaste réseau de Cathay Pacific et sa filiale Cathay Dragon, toutes deux membres de l’alliance aérienne oneworld. Grâce à des connexions rapides et facilitées à Hong Kong, les passagers peuvent se rendre vers plus de 60 destinations en Asie-Pacifique depuis Paris CDG.

