Le Boeing 737 Max d'Air Canada est entré en service

Le 11 décembre dernier, le premier B737 Max 8 a effectué son premier vol commercial.

Le 11 décembre dernier, le premier Boeing 737 Max d'Air Canada est entré en service. Le vol AC137 entre Toronto et Calgary, a été le premier vol commercial exploité au moyen du nouveau Boeing 737 Max 8. L'appareil qui est immatriculé C-FTJV, est composé d'une cabine Sky Interior de 169 places proposant le système de divertissements à bord de prochaine génération d'Air Canada.

Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada a déclaré : "Il est toujours enthousiasmant pour une société aérienne d'ajouter un nouveau type d'appareil à son parc aérien, et nous savons que les clients seront également séduits par le 737 MAX de Boeing qui deviendra le pilier de notre flotte d'appareils à fuselage étroit en Amérique du Nord. Ce nouvel avion marque le lancement de la nouvelle génération de notre système de divertissements à bord. De plus, les passagers pourront ranger leur bagage de cabine dans les coffres supérieurs spacieux offrant suffisamment d'espace. Le 737 MAX est également plus silencieux et moins énergivore que le monocouloir qu'il remplace, ce qui est favorable pour l'environnement. En outre, comme cette efficacité accrue nous permettra de livrer une concurrence plus efficace et d'accroître la distance franchissable de l'appareil, nous pourrons créer de nouvelles liaisons en Amérique du Nord et de nouveaux services permettant de sélectionner des destinations internationales. En plus de nos flottes d'appareils 777 et 787 Dreamliner de Boeing, l'ajout du 737 MAX permettra à Air Canada d'exploiter l'un des parcs aériens les plus modernes parmi les transporteurs mondiaux."

Air Canada a commandé 61 appareils 737 MAX. Les appareils devraient être livrés d'ici 2021, et 18 d'entre eux devraient s'ajouter au parc aérien d'ici la fin de 2018. Les premiers vols réguliers de l'appareil en Amérique du Nord comprennent des services à destination de Toronto, Calgary, Vancouver et Montréal. L'appareil devrait également être exploité à l'échelle internationale pour des services à destination de Keflavik, Dublin et Shannon, à compter de l'été 2018.

