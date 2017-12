Le premier Airbus A330-300P2F rentre en service

Article publié le 1 décembre 2017 par David Dagouret

Le 01 décembre 2017, DHL Express a pris livraison du premier Airbus A330-300P2F.

La compagnie de fret, DHL Express a pris livraison du premier Airbus A330-300 passagers converti en version freighter (P2F). Avec cette livraison, DHL devient le premier opérateur au monde à exploiter un Airbus A330-300P2F.

L'appareil a été converti par la société EFW, collaboration entre ST Aerospace et Airbus, dans les installations d'EFW à Dresde en Allemagne. Ce premier Airbus a terminé ses essais en octobre et a reçu son certificat de type par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) en novembre.

DHL Express a passé une commande ferme pour huit A330-300P2F et 10 autres en option.

Geoff Kehr , vice - président de la Gestion de la flotte de DHL Express a déclaré : "DLH Express est très heureus d'être le premier opérateur à mettre en service l'Airbus A330-300P2F. Ce premier appareil est prévu pour renforcer notre réseau en Asie et au Pacifique, apportant une capacité accrue et une plus grande efficacité sur un marché où nous assistons à une croissance dynamique".

Christopher Buckley, vice-président des ventes d'Airbus a déclaré : " Nous tenons à féliciter DHL pour la livraison de son premier A330-300P2F. Nous sommes convaincus que cette nouvelle génération d'appareil cargo apportera des avantages importants aux opérations de DHL Express."

