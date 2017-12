Le premier Boeing KC-46A pour l'US Air Force a effectué son premier vol

Article publié le 9 décembre 2017 par David Dagouret

Le 05 décembre 2017, le premier Boeing KC-46 a effectué son vol inaugural depuis l'aéroport d'Everett.

Le premier Boeing KC-46A Tanker qui sera livré à l'US Air Force a effectué son vol inaugural. L'appareil a décollé à 10h32 (heure locale) de l'aéroport de Paine Field à Everett. Durant un vol de plus de trois heures, le KC-46A Tanker a volé à 39 000 pieds et les pilotes ont vérifié entre autre les moteurs et les commandes de vol.

Le KC-46 est un avion multirôle qui peut ravitailler tous les avions alliés ou de la coalition et il peut également transporter des passagers, marchandises et même des blessés.

Ce dernier KC-46 est le septième appareil du programme et sera le premier a être livré à l'armée américaine. Les six premiers KC-46 sont utilisés pour les essais et le programme de certification. Le Boeing KC-46 est construit sur la base du Boeing 767 et est construit dans les installations d'Everett.

