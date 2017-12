Lufthansa a dévoilé sa nouvelle Business Class

Article publié le 5 décembre 2017 par David Dagouret

Le 04 décembre, la compagnie allemande a dévoilé le nouveau concept de sa future business class.

Lufthansa a dévoilé l’un de ses secrets les mieux gardés : le concept de sa future Business Class. La future Business Class de Lufthansa sera disponible sur ses lignes régulières à partir de 2020, avec le déploiement du Boeing 777-9. Le nouveau siège qui équipera la future Business Class sera un élément clé, avec un niveau de confort et de services en cabine encore jamais atteint.

Le confort ne se limitera pas à un lit de 2 mètres 20 ; le siège présentera d’autres avantages qui seront une véritable invitation au rêve pour les passagers. L’ergonomie du dossier épousera parfaitement l’épaule du passager lorsque ce dernier sera allongé en position latérale, offrant ainsi un meilleur maintien de la colonne vertébrale et un sommeil serein.

Ce nouveau siège a été conçu exclusivement pour Lufthansa, en collaboration avec les clients de la compagnie aérienne allemande. Ce sont plus de 500 clients qui ont apporté leur contribution pendant toute la phase de développement du siège. Le nouveau concept de la Business Class répondra ainsi parfaitement aux attentes des passagers des lignes internationales qui recherchent à la fois un espace privé et un couchage au confort optimal.

Harry Hohmeister, membre du Comité de Direction de Deutsche Lufthansa AG a déclaré : "La nouvelle Business Class de Lufthansa, ultra-moderne, sera une nouvelle référence mondiale. Nous ne cessons de faire évoluer notre gamme de services premium afin d’offrir à nos clients un service sur-mesure et pour façonner l’expérience voyageur de demain. Cette nouvelle Business Class démontre, une nouvelle fois, la capacité de Lufthansa à innover."

Comparé à ses prédécesseurs, le Boeing 777-9 disposera d’une cabine nettement plus large. Dans la nouvelle Business Class, cet espace supplémentaire sera utilisé pour accroître de manière significative le niveau de confort des passagers. A titre d‘exemple, les voyageurs disposeront d’un accès direct à l’allée, grâce à la nouvelle configuration des sièges. Les nouveaux sièges offriront un véritable espace privé, doté de compartiments de rangements généreux et de tablettes. Les passagers pourront choisir entre plusieurs configurations, selon leurs besoins, comme un lit plus long ou un siège disposant d’un espace de travail deux fois plus grand. La nouvelle Business Class de Lufthansa offrira aux voyageurs des prestations haut de gamme incomparables, pour une expérience du voyage reposante.

La nouvelle Business Class sera également une référence en matière de technologie. Grâce aux interfaces digitales, toutes les fonctions du siège, ainsi que le système de divertissement à bord, pourront être contrôlés depuis l’équipement personnel du voyageur. Les passagers pourront connecter leurs smartphones et tablettes grâce au Wi-Fi disponible à bord et les recharger depuis leur siège. A l’avenir, les films disponibles depuis le vaste programme de divertissements proposé par Lufthansa pourront être visionnés sur des écrans plus grands, en Full HD.

La Business Class existante fera également l’objet d’innovations dans le courant de l’année prochaine, pour une amélioration sensible du niveau de confort des passagers. Ainsi, de nouveaux matelas, conçus exclusivement pour Lufthansa, équiperont les vols intercontinentaux dès le début de l’année 2018, pour un sommeil encore plus agréable à bord. Par ailleurs, les passagers qui le souhaitent se verront remettre un vêtement pour la nuit, un service qui jusqu’à présent n’était disponible qu’en First Class. De nouvelles couvertures seront également mises à la disposition des voyageurs de la Business Class ; toutes doublées, mais toujours aussi légères, elles garderont les passagers bien au chaud, toute la nuit.

