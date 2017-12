Lufthansa Group renforce sa présence en France

Article publié le 23 décembre 2017 par David Dagouret

Au total, 11 nouveaux vols Lufthansa, disponibles à compter du printemps 2018, au départ de Marseille et de Toulouse

Après une année 2017 particulièrement dynamique, marquée par plusieurs développements importants sur le territoire français (lancement des lignes régionales Nantes-Munich et Bordeaux-Francfort, annonce de lancement de la ligne Bordeaux-Zurich, et développement prochain des liaisons Bordeaux-Francfort et Marseille-Zurich), Lufthansa Group poursuit sur sa lancée et complète son programme de vols de l’été 2018, avec 11 connexions supplémentaires. A compter du printemps 2018, Lufthansa Group intégrera à son offre de vols une liaison quotidienne, tôt le matin, entre Marseille et Francfort, ainsi que 4 connexions supplémentaires entre Toulouse et Francfort.

Bonne nouvelle pour les Marseillais et les habitants de la Provence : pour répondre à une forte demande des passagers de la région, la compagnie aérienne allemande Lufthansa, membre de Lufthansa Group, mettra en place, à partir de l’année prochaine, une liaison supplémentaire entre Marseille et son principal hub aérien de Francfort, portant ainsi à 21 le nombre total de fréquences hebdomadaires disponibles sur cette destination. Dès le 25 mars 2018, la compagnie proposera, chaque jour, une rotation supplémentaire, tôt le matin, avec un départ de Marseille à 7h05 (arrivée à Francfort à 8h45) et un retour de Francfort à 20h10 (arrivée à Marseille à 21h40). Il sera majoritairement opéré à bord de l’Airbus A320.

Bonne nouvelle également pour les Toulousains : à compter de l’été prochain, les passagers de Lufthansa voyageant entre Toulouse et Francfort, bénéficieront de 4 nouvelles liaisons hebdomadaires, les lundis, mardis, mercredis et vendredis, ce qui portera à 25 le nombre total de fréquences hebdomadaires proposées sur cette ligne. Le départ de Toulouse aura lieu à 14h45 (arrivée à Francfort à 16h30), avec un retour de Francfort programmé à 12h10 (arrivée à Toulouse à 13h50). Il s’effectuera majoritairement à bord de l’Airbus A320.

Avec l’annonce de la mise en place de 11 nouvelles fréquences vers l’Allemagne pour la saison estivale 2018, les passagers de Lufthansa au départ de Marseille et de Toulouse bénéficieront d’une connexion directe vers le hub de Francfort, véritable porte d’entrée vers le réseau international de Lufthansa Group qui compte plus de 300 destinations dans plus de 100 pays et offre, entre autres, une connexion importante avec l’Atlantique nord.

Au départ de Marseille, le nouveau créneau matinal proposé par Lufthansa devrait séduire plus particulièrement la clientèle d’affaires originaire de la Provence, qui bénéficiera ainsi d’une connexion très pratique vers la ville de Francfort et de correspondances vers les autres pays. Ce sera également une occasion supplémentaire pour les passagers en provenance de l’Allemagne de profiter d’un vol dans la journée pour se rendre à Marseille ou dans sa région. Cette ville de villégiature parmi les plus attrayantes et les plus appréciées d'Europe, constitue par ailleurs le point de départ de nombreuses croisières.

Au départ de Toulouse, les 4 nouvelles fréquences hebdomadaires proposées par Lufthansa contribueront à l’accélération du trafic entre la région du Sud-Ouest de la France et l’Allemagne. Une offre qui devrait ravir à la fois les voyageurs d’affaires et de loisirs au départ de la France, désireux de poursuivre leur trajet sur le réseau international de Lufthansa Group, tout autant que la clientèle allemande, au départ de Francfort, attirée par la région toulousaine, particulièrement dynamique, notamment grâce à une présence importante de l’industrie aéronautique.

Après l’annonce récente de l’intégration de 20 nouvelles fréquences au programme de vols de l’été 2018 de Lufthansa et SWISS, Lufthansa Group renforce encore sa présence en ajoutant 11 rotations qui seront opérées par Lufthansa. Ces nouvelles fréquences confirment l’ambition de Lufthansa Group sur le marché français. Le groupe, déjà présent dans 13 aéroports en France et qui réalise deux tiers de ses vols au départ de la province, affiche sa volonté de développer encore son maillage régional.

Michael Gloor, Senior Director Sales France-Benelux, Lufthansa Group a déclaré : "L’année 2017 a été une année particulièrement dynamique pour Lufthansa Group en France et nous nous en félicitons. Avec la mise en place de deux nouvelles lignes sur la façade atlantique : Nantes-Munich et Bordeaux-Francfort, la future mise en service de la ligne Bordeaux-Zurich, puis les développements importants à venir sur les axes Bordeaux-Francfort et Marseille-Zurich, nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui des connexions supplémentaires entre Francfort et deux villes françaises à très fort potentiel de développement : Marseille et Toulouse. Nous sommes également ravis d’offrir aux passagers, au départ de ces destinations, une nouvelle opportunité de rejoindre encore plus facilement notre réseau intercontinental, depuis Francfort."

Philippe Bernand, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence, s'est réjouit également de cette annonce : "Après l’annonce, en octobre dernier, de l’ouverture de la ligne Marseille-Zurich par la compagnie SWISS à compter d’avril 2018, nous sommes aujourd’hui ravis de voir Lufthansa Group renforcer encore sa présence à l’Aéroport Marseille Provence. Cette fréquence quotidienne additionnelle sur la ligne Marseille-Francfort est une nouvelle preuve de la confiance que porte Lufthansa Group, tant auprès de l’aéroport que de notre territoire, dont l’attractivité ne cesse de croître. Ce développement laisse présager de belles retombées économiques pour notre région, et davantage de flexibilité pour les Marseillais et les provençaux qui profiteront, grâce à cette 3ème fréquence quotidienne tôt le matin, d’une connectivité renforcée vers Francfort et l’ensemble du réseau Lufthansa. C’est une excellente nouvelle !."

Jean-Michel Vernhes, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac, a commenté cette annonce : "Le choix de Lufthansa de renforcer la desserte de sa ligne Toulouse-Francfort est une excellente nouvelle pour notre région. C’est l’opportunité d’accéder avec plus de flexibilité au hub mondial de Lufthansa pour rejoindre l’Europe du Nord, l’Asie et l’Amérique du Nord. Cette densification des échanges entre les deux villes témoigne aussi de l’attrait de la Ville rose et de son dynamisme économique, pour nos amis allemands. C’est du gagnant-gagnant pour nos deux villes."





