Michael Grootenboer nommé Directeur du Produit Moteurs d'AFI KLM E&M

M. Grootenboer prendra ses fonctions le 1er février 2018.

Michael Grootenboer rejoindra AFI KLM E&M le 1er février prochain au poste de Directeur du Produit Moteurs. Il aura pour mission de poursuivre le développement de cette activité au service des flottes clientes d'AFI KLM E&M à travers le monde, grâce aux bases industrielles du Groupe à Paris et Amsterdam, ainsi qu'à son réseau international de filiales et joint-ventures spécialisées : CRMA (réparation de pièces et modules), Airfoils Advanced Solutions (réparation des ailettes de compresseur et aubes de stator), Bonus Tech (démantèlement de moteurs).

A l'annonce de sa nomination, Michael Grootenboer a déclaré : "c'est un honneur pour moi de rejoindre un leader mondial du marché MRO, et j'aborde cette mission avec enthousiasme. Entre les services sur mesure que nous développons pour les nouvelles générations de moteurs comme le Trent XWB, le GEnx et le LEAP, et les innovations exclusives que nous déployons - à l'image de notre solution de maintenance prédictive Prognos for Engines - AFI KLM E&M possède de formidables atouts pour améliorer la fiabilité des moteurs de ses clients, optimiser leur temps de vie sous l'aile et garantir une disponibilité maximale de leur flotte au meilleur coût".

Agé de 39 ans, Michael Grootenboer est ingénieur aéronautique, diplômé de la Delft University of Technology (Pays-Bas). Avant de rejoindre AIR FRANCE KLM, il a effectué toute sa carrière au sein du groupe Airbus, occupant différentes fonctions techniques et de management, notamment dans le cadre des programmes A350 et A330neo de l'avionneur. Depuis 2016, il était Directeur adjoint de l'usine Airbus de Brême (Allemagne), en charge des Programmes.

