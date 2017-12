Pegasus Airlines commande 25 A321neo ACF

Article publié le 22 décembre 2017 par David Dagouret

La compagnie low-cost de Turquie a commandé au total 100 appareils de la famille A320 d’Airbus

Pegasus Airlines, principale compagnie low-cost de Turquie, a commandé 25 A321neo ACF (configuration Airbus Cabin Flex). Cette commande vient s'ajouter à une transaction antérieure comprenant 18 A321neo et 57 A320neo, portant ainsi le total des commandes fermes de Pegasus Airlines à 100 appareils de la famille A320 d’Airbus.



Mehmet T. Nane, General Manager de Pegasus Airlines a déclaré : "La Turquie n'a de cesse de renforcer sa position sur le marché mondial de l'aviation, et notre compagnie, Pegasus, est un acteur majeur de ce processus de transformation. La commande de 100 avions Airbus que nous avons passée en 2012 était alors la plus importante de toute l'histoire de l'aviation en Turquie. Nous avons réceptionné le premier appareil au troisième trimestre 2016, et venons de conclure un nouvel accord portant sur la conversion de 25 options en commandes fermes. Nous allons poursuivre le développement de notre flotte étape par étape et, grâce à nos nouveaux appareils, continuerons à offrir un confort accru à nos passagers."



John Leahy, Chief Operating Officer – Customers, Airbus Commercial Aircraft a quant à lui déclaré : "Cette dernière commande de Pegasus Airlines portant sur la version A321neo ACF confirme qu'Airbus offre la meilleure solution en termes de rentabilité et de confort pour le segment de milieu de marché. Doté des toutes dernières innovations au niveau de la conception de la cabine, et d'une capacité et d'un rayon d'action inégalés, l'A321 ACF renforcera encore davantage l'expérience des passagers et la compétitivité de la compagnie au sein de ce marché fortement concurrentiel, tout en réduisant son empreinte environnementale."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet