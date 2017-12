Qatar Airways confirme et augmente la commande de 50 A321 neo ACF.

Article publié le 8 décembre 2017 par David Dagouret

Le contrat a été signé en présence de son Altesse Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani et du Président Emmanuel Macron.

Qatar Airways a confirmé sa précédente commande et l’a même augmentée en remplaçant les 50 A320neo par 50 A321neo ACF (Airbus Cabin Flex). Le contrat a été signé hier par Akbar Al Baker, Président Général du Groupe Qatar Airways et Fabrice Brégier, Airbus Chief Operating Officer and President Commercial Aircraft, en présence de Son Altesse Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani, l'Émir du Qatar, et du Président Français, Emmanuel Macron.

La transaction totale est évaluée à 6.35 milliards de dollars (prix catalogue).

Le choix du plus grand appareil de la famille monocouloir d’Airbus reflète la volonté de la compagnie de disposer d’appareils performants avec une plus grande capacité. Cette commande remplace le premier contrat signé en 2011. En rejoignant la flotte des 50 A320neo de Qatar Airways à partir de 2019, l’A321neo soutiendra le développement permanent du réseau mondial de la compagnie grâce à sa grande capacité et l’expérience en vol qu’elle offrira à ses passagers.

Akbar Al Baker a déclaré : "Etant donné l’importante croissance et une expansion sans précédent de Qatar Airways, le besoin d’appareils modernes, efficaces et solides n’a jamais été aussi grand. L’A321neo ACF est un choix de qualité pour nos passagers et pour notre entreprise. Qatar Airways est la compagnie aérienne la plus florissante au monde et ces appareils nous permettront d’opérer la flotte la plus moderne et récente afin de proposer un confort et des services sans précédents à nos passagers."

M Fabrice Brégier a commenté : "Nous sommes heureux que Qatar Airways signe ce contrat et choisisse l’A321neo ACF. Cette commande est un soutien majeur pour le plus grand appareil de la famille monocouloir. Cela confirme la position forte de cet avion en tant qu'appareil idéal pour le Moyen-Orient. Nous sommes impatients de voir l’A321neo ACF voler aux couleurs de Qatar Airways et contribuer à l’excellence et au succès de la compagnie aérienne."

Précisons que Qatar Airways accueillera prochainement l’Airbus A350-1000 en tant que compagnie de lancement.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet