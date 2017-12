Safran livre les harnais électriques du premier BelugaXL

Article publié le 7 décembre 2017 par David Dagouret

Le 07 décembre, Safran a annoncé la livraison des harnais électriques

Les équipes programmes Safran Electrical & Power et les représentants d’Airbus célèbrent sur le site de Villemur-sur-Tarn la livraison des derniers harnais nécessaires à l’assemblage final du BelugaXL. Le gros porteur d’Airbus transportera les composants majeurs des produits de l’avionneur entre ses différents sites de production.

Le BelugaXL est le successeur de l'actuel BelugaST. Le programme a été lancé en novembre 2014 afin de répondre aux besoins accrus de capacité de transport dus à la hausse des cadences de production. Dans ce contexte, Airbus a décidé de développer et produire cinq nouveaux BelugaXL, dérivés de son gros-porteur polyvalent, l'A330, et qui viendront progressivement remplacer la flotte des BelugaST.

Benoît Gagey, responsable du programme BelugaXL, Safran Electrical & Power a déclaré : "Les harnais électriques du fuselage du BelugaXL ont été conçus et produits en collaboration avec les sites de Chihuahua (Mexique), Temara (Maroc), Hambourg (Allemagne), Ajaccio, Villemur-sur-Tarn et Toulouse (France). S’intégrant aux processus existants de l’A330, les équipes ont démontré une grande capacité d’adaptation et d’innovation afin de gagner en agilité, en rapidité et en compétitivité."

Alain Sauret, Président de Safran Electrical & Power a déclaré : "Avec ce premier avion, l’aventure BelugaXL ne fait que commencer. Cette belle performance partagée vient renforcer la relation solide liant nos deux sociétés. De nouveaux jalons sont à venir, nous devons donc rester concentrés et engagés dans la phase de mise au point pour garantir le bon déroulement des premiers essais en vol l’été prochain."

